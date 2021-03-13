Fatih Terim: Belhanda olayının kaos ya da kriz yaratmasına müsaade etmeyiz - Son Dakika

Fatih Terim: Belhanda olayının kaos ya da kriz yaratmasına müsaade etmeyiz

13.03.2021 18:51
Fatih Terim: Belhanda olayının kaos ya da kriz yaratmasına müsaade etmeyiz, System.String[]

Fatih Terim, hafta ortasında sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda ile ilgili, "Belhanda'yı da 4 sene Galatasaray'a hizmet etmiş oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında, Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı.

Fatih Terim, hafta ortasında sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda ile ilgili, "Belhanda'yı da 4 sene Galatasaray'a hizmet etmiş oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında, Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynanan karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kayserispor karşısında Mostofa Mohamed ve Radamel Falcao'yu birlikte kullanması sorulan Fatih Terim, "2 santrforu gerekirse kullanırız demişti. Düşüncelerim sahaya yansırsa devam etmeyi düşünüyorum. Çok da tatmin olmazsam hamle oyuncularımız, başka oynayacağımız şekil de var. Neredeyse ezberlediğimiz sistemden uzaklaşmayı düşünmedim. Yumuşak geçiş böyle olduğu için böyle bir takım sürdüm. Yaptığımız bütün çalışmalarda iyi gördüm. İnşallah sahaya yansır. Olan, olmayan herkes hazır ve mutlu. Burada kadroda dahil edemediğimiz Halil, Oğulcan, Şener, kaleci Fatih, hepsi mutlu. Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizle, alabilirsek bonservisini çok iyi olacak. Yönetimden böyle bir talepte bulunacağım. Oğulcan'ın olmamasının cezasıyla alakası yok. Oğulcan'ın ile 4 yıllık sözleşmesi var. Onunla ilgili güzel şeyler düşünüyorum. Olan, olamayan oyuncular; o günün maçıyla ilgili alınan karardır. Kimse mutsuz değil" ifadelerini kullandı.

"BELHANDA OLAYININ KAOS YA DA KRİZ YARATMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Geçtiğimiz hafta ortasında sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda ile ilgili de konuşan Terim, "İnsanların neler beklediğini görüyorum. Nagatomo, Gomis, Drogba'yı nasıl gönderdiysek Belhanda'yı da 4 sene Galatasaray'a hizmet etmiş oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında, Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem. Galatasaray büyük camiadır. Bugün temsilcilerimiz dünyanın her tarafında. Kewell, Avustralya için önemlidir ama Galatasaray için de öyle. Melo, Drogba, Sneijder hepsi öyle. İyi ayrılmak, teşekkür etmek Galatasaray'ın kültürü olmalıdır. Tek önemli olan Galatasaray'dır. Biz 2 sene üst üste şampiyon olduk. Sonrasında beni gönderdiler. 1, 2 gün sonra da 19: 05'te noter kağıdını yolladılar. Ben Galatasaray'a küsmedim. Belhanda konusunun kaos, kriz yaratmasına izin vermeyiz. O konu orada kapandı. Taraftarlara seslenmek istiyorum; Ben takımım için şöyle bir örnek düşünüyorum. Uçak sallanmaya başladığı an hemen hostese bakarsınız, pilotu görmediniz için. Ben, kabin amiri gibi herkesin suratında ne ifade ettiği bir insanım. Benim enerjim hiçbir zaman bitmez. Takımlarda krizler olur ama yönetilir. Biz büyük bir kulübüz. Hiç kimse merak etmesin, uçağın sallanmasındaki yüzü herkes görecektir" şeklinde konuştu.


- Olacak

Spor Toto Süper Lig, Younes Belhanda, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: Belhanda olayının kaos ya da kriz yaratmasına müsaade etmeyiz - Son Dakika Spor


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