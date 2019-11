- Fatih Terim: "Ben buradayım ve ne gerekiyorsa yaparım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

" Babel'in yarın forma giymesi zor"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın kötü gidişatına ilişkin olarak, "Camiam hiç merak etmesin, ben buradayım, ne gerekiyorsa yaparım" dedi. Terim ayrıca sakatlar kervanına Babel'in de eklendiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın Belçika'nın Club Brugge takımını konuk edecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, basın toplantısında soruları yanıtladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, özellikle sakatlıklar konusunda, futbol hayatında çok fazla karşılaşmadığı bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi. Listeye yazmadıkları Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Martin Linnes gibi isimlerin yanı sıra Falcao, Andone, Luyindama, Şener ve Babel'in sakat, Nzonzi ve Yunus Akgün'ün de cezalı olduğunu söyleyen Terim, "Altyapıdan Kağan ve Emin'i almıştık, bugün belki 1 oyuncu daha alacağız" diye konuştu.

"Babel ve Belhanda'nın fedakarlıkları unutulmasın"

Taraftarların tepki gösterdiği Babel'le ilgili olarak konuşmak istediğini söyleyen Terim, "Taraftarımız bilmeli ki, onlar olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Biz buraya, bu başarılara onlarla birlikte ulaştık. Onlar olmazsa, tadı da olmaz tuzu da. Buraya gelen takımların, Galatasaray'dan önce 'Cehennem' deme sebepleri, taraftarların yaptığı icraatlardır. Maçta Babel'in yuhalanması benim burada bazı şeyler söylememi gerektirdi. Belhanda'dan başlayalım. Oyuncuları kazanacak olan bizden önce taraftarımızdır. Bazı seyircilerimizin yaptığı yanlışı taraftarımız onarabilir. Belhanda'nın yaptığı reaksiyon yanlış. Bunu tasvip etmem mümkün değil. Ancak bundan biraz önce çenesi kırılıp, 2-3 ay dışarıda kalması beklenirken 15 günde sahaya çıkan birinden bahsediyoruz. Kötü oynuyor, yanlış oynuyor ama fedakarlıkları da unutmamak lazım. Böyle baktığımızda taraftarımızın küçük küçük gruplar halindeki seyirciler de olsa, bunu anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Hepimiz zaman zaman bu tepkiyi gösteriyoruz. Kızıyoruz, üzülüyoruz ama işin en önemli kısmı taraftar. Belhanda'nın yaptığı da yanlış, adres de yanlış. Babel'e gelirsek, kendisi milli maçtan dizi çok şiş olarak dönmüştür. Bir yandan dizini iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Ben kendisiyle konuştum ve sonra maça çıktı. Ben Babel'in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim. Fedakarlık yaptı. Bizim de fedakarlığa ihtiyacımız var. Bunu da her zaman taraftar yapmıştır. Ben bu fedakarlığı da taraftarımızdan bekliyorum. Bizi olur olmaz zamanda sahip çıkan onlar, olmaz denilen zamanda arkamızda duran onlar. Oyuncuların da onlar tarafından gösterilecek fedakarlığa ihtiyacı var. Herkesin karnesi de bizim tarafımızdan tutuluyor, merak etmesinler. Beni en iyi anlayacak olan da onlar. Babel'i söyleyince hayret içinde kaldınız. Antrenmana da çıkamayacak. 'Oynayamam' demiş. Muhakkak ki sosyal medya, yazılı basın gibi şeyler olacaktır ama bana ve bize en büyük desteği taraftarlar sağlayacaktır. Babel ve Belhanda ile ilgili böyle bir hatırlatma yapmak istedim. Şu anda 13 kişiyiz. Bu 13 kişiye Babel'i de katmıştık. Yarına kadar bir şey olur mu bakacağız ama sanmıyorum. Sonuç olarak 11 kişi çıkacağız ama hangi 11'le çıkacağız" diye konuştu.

"Ağlamanın, sızlanmanın anlamı yok"

Alınan sonuçların ardından kendisinin yaşadığı üzüntü nedeniyle taraftarların da üzüldüğünü ifade eden Fatih Terim, "Israrla söylüyorum, Denizli maçının olduğu haftada ancak toplanabildik. FFP gereği, 14 yabancımız olması sebebiyle o hafta toplanabildik. Buradaki 7-8 oyuncu son hafta takıma katıldı. Avusturya'da sıkıntılarımız başladı. Yansıtmamaya çalıştık ama bazen böyle sıkıntılar olabilir. Bu durum da bizim pes edeceğimiz anlamına gelmez. Gerek Türkiye gerekse de Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde umduğumuzu bulamadık. Gol atamadık ama yarın umarım oyuncularım gol atar ve ikinci yarıya Avrupa Ligi'nde devam ederiz. Galatasaray'ın daha önce şampiyon olduğu bir UEFA yolu açılabilir. Ağlamanın sızlanmanın anlamı yok. Gerçek bu, buna göre hareket etmek lazım" açıklamasını yaptı.

"Camiam merak etmesin, ben buradayım"

Kadroda yer alan futbolculara isim isim bakıldığı zaman çok iyi bir kadro ortaya çıktığını da söyleyen Terim, "Kadrodaki isimlerin çok iyi olduğundan şüphem yok. Bundan önce de 'Ben de isimlerde aynı fikirdeyim, ümit ederim ki cisimler de aynıdır' demiştim. Ancak toplum olarak da yanlış yapıyoruz. Bir kısım bunları isteyerek yapmıyor ama bir kısmın isteyerek yaptığı kesin. Eğer beklentileri çok yükseğe çekerseniz, her küçük düşüş sizin için hayal kırıklığı olabilir. Pratikte hiçbir şey görmeden, teoride isimler üzerinden 'Burada bunu alırız, burada bunu veririz' demek doğru değil. Burası gerçeklerin yeri. İddialı olmak gerekir. Ama biz, herhangi bir isim hakkında internetten ne okuduysak bunları söylüyoruz. Ama arena burası. Ben de itiraz etmiyorum ama birbirimizi o kadar başka noktaya getiriyoruz ki, bu sefer normal yaşayacağımız hayal kırıklığından çok daha fazlasını yaşıyoruz. Galatasaray taraftarı hiç merak etmesin, ben onlarla her şeyi paylaşacağım. İnsanlar her dakika gülmeyebilir. Son maçı izledim, kolay da değil seyretmek. Berabere bitse üzülürdüm, mağlup olduk. Oluyor böyle şeyler. Soğukkanlılığımızı koruyarak buradan çıkacağız. Camiam hiç merak etmesin, ben buradayım, ne gerekiyorsa yaparım. Çıkmak için arkadaşlarımla, başkanım ve yönetimle her şeyi yaparız. Bundan önce çıktık mı, çıktık. Ama benim burukluğum, yüzüme vuran şey gerçekten üzüntüm. Beklemediğim ve hak etmediğimiz sonuçlar oldu. Diğer maçları da seyredince Benim suratımdan onların etkilendiğini biliyorum. Kaybetsek de bir defa ben Galatasaraylıyım. Siz de merak etmeyin yani" diyerek sözlerini tamamladı.