Fatih Terim: "Ben hatalıyım, kusurluyum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Ben hatalıyım, kusurluyum' - Son Dakika Spor

Fatih Terim: "Ben hatalıyım, kusurluyum"

6 saat önce

Süper Lig'de Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Fatih Terim:

Süper Lig'de Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.


Yanlış değişiklikler yaptığını dile getiren Terim, "3 gün içinde maça çıkıyorsunuz, iyi oynuyorsunuz, rakibe üstünlük sağlıyorsunuz, çok pozisyona giriyorsunuz, oyunun hakimisiniz... 10 kişiye karşı, yapacak bir şey yok. Başta ben olmak üzere hatalıyız. Belki değişiklikler yanlış olabilir." dedi.


BAŞTA BEN HATALIYIM, HATA YAPTIM


Terim konuşmasını "Başta ben hatalıyım, kusurluyum. Belki değişiklikler hata yaptım. Tüm sorumluluk benim. Bu oyunun taktiğini konuşmanın bir anlamı yok. Bunun teknik bir açıklamaması olmamalı. Bizim içimizde var tabi ama buna şimdi girmenin anlamı yok" şeklinde sürdürdü.


"FUTBOL BÖYLE ACIMASIZDIR"


Fatih Terim son olarak "3 kulvarı kaldıramıyoruz. 2 senenin şampiyonu, son sene bütün kupaların şampiyonu olan bir Galatasaray. Futbol böyle acımasızdır. Ujfalusi içeride, 'ben olsam ölmüştüm, o yüzden antrenörlük yapamam' dedi." ifadeleriyle tamamladı.


Galatasaray, Fatih Terim, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:10 
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