Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız

Galatasaray, Gençlerbirliği engelini 2-0'la geçerken Beşiktaş derbisi öncesi kritik bir haftayı kayıpsız atlattı. Önümüzdeki hafta oynanacak derbide olumsuz bir sonuç alınması durumunda Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu atacak. Bu senaryonun yaşanması durumunda Fatih Terim, Beşiktaş'ı alkışlayarak uğurlayacaklarını belirtti.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDER, ÖYLE UĞURLARIZ"

"Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net. Üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Kaybedersek yüzde 1 dahi ümit kalmaz. Bizim için basit. Kazanamazsak, öbür skorlarda geçeriz kenara. Oyuncularımızla beraber Beşiktaş'ı alkışlar, tebrik eder, öyle uğurlarız. Öbür türlüsünde devam eder. Türkiye Ligi'nde hangi maçın ne skorla biteceği bilinmiyor. Bunun dışındaki skorlarla Beşiktaşlı dostlarımızı kucaklarız, tebrik ederiz, tüm teknik heyet futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız.

"ARTIK SON 3 MAÇ"

Galip gelmek çok önemli. Son 3 maça kaldı. Oyun genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti. Oyunu kontrol etmede, domine etmede yüksek pas yüzdesiyle doğru pozisyon aldık hücum aksiyonlarında. Acele etmeden, sabırla, en iyi pozisyonu opsiyonu arayarak bir hayli gol pozisyonu yakaladık. Gol bir hayli gecikti ama soyunma odasına 1-0 girmek önemliydi. İkinci yarı, ilk yarının kopyasıydı. 2-0 net değil, 3-0 olsa rahatlardık.

3. GOL NEDEN İPTAL EDİLDİ?

3. gol niye verilmedi, anlamış değilim. Birazcık top oynamış olsa VAR'daki onun gol olduğunu görürdü.Bir tarafın da başka türlü sıkıntısı var. Gençlerbirliği'nin küme düşme tehlikesi var. Bizim kopmama, vazgeçmeme gibi bir huyumuz var. Kendi kalemizde pozisyon vermeden, rahatsızlık duymadan maçı bitirmek güzel."