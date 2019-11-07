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Son Dakika Spor Fatih Terim biletini kesti! Nagatomo...

Fatih Terim biletini kesti! Nagatomo...

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.

Fatih Terim biletini kesti! Nagatomo..., System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.


Madrid deplasmanında yenilen 4. golde büyük bir hataya imza atan Japon futbolcu, kredisini doldurdu. Taraftarın desteğini de kaybeden 33 yaşındaki sol bekin Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.


Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan Yugo Nagatomo, 88 dakika sahada kaldı.


Tecrübeli oyuncu yerini 88. dakikada Adem Büyük'e bıraktı.


Sarı kırmızılı formayla bu sezon 14 resmi maçta forma giyen Nagatomo, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Yuto Nagatomo, Fatih Terim, Real Madrid, Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:00 
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