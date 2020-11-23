Son dakika haberleri! Fatih Terim: "Böyle oynarsak her maçın favorisi oluruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Fatih Terim: "Böyle oynarsak her maçın favorisi oluruz"

23.11.2020 23:07

Son dakika haberi: - Fatih Terim: "Böyle oynarsak her maçın favorisi oluruz" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Böyle futbolun karşılığı farklı bir skor olmalıydı" "Federasyonun sezon başında karar alması gerekiyordu" "Hakem çok başarılı bir maç yönetti" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,...

- Fatih Terim: "Böyle oynarsak her maçın favorisi oluruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

"Böyle futbolun karşılığı farklı bir skor olmalıydı"

"Federasyonun sezon başında karar alması gerekiyordu"

"Hakem çok başarılı bir maç yönetti"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor karşısında oynadıkları güzel futbolu üstüne koyarak devam ettireceklerini söyleyerek, "Böyle oynarsak her maçın favorisi biz oluruz. Çok üzgünüm böyle futbolun karşılığı farklı bir skor olmalıydı" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Rakibi kalemize yaklaştırmadık. Feghouli'ye başka görev yükledik. Derinde oyun kurucu gibi oynattım. Saha parselizasyonumuz müthiş. Doğru alanları kapattık. Diagne'nin arkasını çok oyuncu ile kapattık. Kalemizden oyuna başlayarak karşı kaleye kadar getirip üstüne de pozisyona girdik. Bu getirişleri de üst üste boşuna gelmiş olmadan, ne çalıştıysak hepsini uygulayıp birçok pozisyona girdik. Bu kadar iyi futbol oynayıp maalesef kazanmamak bir de golü penaltıdan atmak herhalde ancak bir takımın başına böyle bir şey gelebilir. İlk yarı belki bazı takımların bir yarı sezonda girdiği pozisyonları bir devrede girdik. Bunların 6-7'si yüzde 95 pozisyon. İstatistikler puan getirmiyor ama istatistiklerin ortalamaya dönme gibi de bir huyu vardır. Biz bu oynadığımız güzel futbolun üstüne koyarak devam edeceğiz inşallah. Böyle oynarsak her maçın favorisi biz oluruz. Çok üzgünüm böyle futbolun karşılığı farklı bir skor olmalıydı. Kayserispor'u mücadelesinden dolayı tebrik ederim" diye konuştu.

"Federasyonun sezon başında karar alması gerekiyordu"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun takım içinde 14 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkması durumunda hükmen yenik sayma düşüncesinin sorulması üzerine Terim, "Şu anda 30 kişilik kadroda 14 kişi olduğu zaman ertelenmesi söz konusu. 4, 5 maç sonra deveye giriyoruz. İkinci yarı için 14 altına düşerse hükmen mağlubiyet gibi bir şey söz konusu. Burada bir daha tekrar ediyorum. Sezon sonu Avrupa Şampiyonası olması, lokal federasyonların belirli bir sürede bitirmesi demektir. 42 haftamız var. Futbol aleminin de fazla vakti yok. Böyle düşündüğümüzde doğal olarak işin devamını isteyecektir federasyon. Bu hastalığın nasıl devam edeceğini bilemiyoruz. Futbol federasyonun daha evvel sezon başında alması gereken bir karar vardı. O da futbolun kesintiye uğraması ihtimaline karşı böyle bir şey olursa, 'Ben bu ligi devam ettirmem, bu sıralamayı kabul ederim, beyaz lig' gibi ne karar alacaksa sezon başında açıklaması gerekirdi. Bunun da kararı verilmesi lazım. Yarın bir şey olabilir mi olabilir. İkinci dalga kötü gidiyor. Galatasaray takımının 9 oyuncusu yok. 4-5 tanesi milli takımlardan korona. Deplasmanlar dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer oynanmasında ısrarcı ise 30 sayısını 35, 40'a getirmemiz gerekiyor. 17-18-19 yaş grubundan bizlerle antrenman tutup onlarla berabere sahaya çıkması gerekir. Burada soru şudur; onlarla çıkılırsa aynı kaliteyi bulabilir miyiz? Olmayabilir. Yayıncı kuruluşun bu kadar kulüpler için önemli olduğu noktada o maçlar cazip olur mu? Birçok soruya cevap verilmesi gerektiği noktadayız. Benim dikkat çekmek istediğim noktalar bunlar" diye cevap verdi. Fatih Terim, bu kadar iyi oynayan bir takımın son vuruşlarda da iyi olması gerektiğini de ifade etti.

"Hakem çok başarılı bir maç yönetti"

Karşılaşmanın hakemi Tugay Duman'ın çok başarılı bir yönetim sergilediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "En tecrübelisinden en gencine Türkiye'de, Türk futbolunda sadece Süper Lig'de değil düşen kalkmıyor. Diğer ligleri hepimiz seyrediyoruz. Neredeyse oyun durmuyor, kimse yatmıyor. Kimse kafasına darbe alan belini tutmuyor. Kimse ayağına darbe gelirse kaşını göstermiyor. Bakın golümü vermedi, penaltımı vermedi, faulümü vermedi gibi hiçbir şey söylemiyorum. Bugün sahaya çıkmadan önce oyuncularıma ne söyledim sorun. Her zaman söylediğim gibi yatan oyuncu istemiyorum, yalandan bağıran oyuncu istemiyorum. Oynamak istiyoruz. Zaman zaman ağır hareket edilmesi anlayışla karşılayabilirim. Buna müsaade etmeyecek olan hakemdir. Oyunun fazla sürede oynanmasını sağlayacak olan hakemdir. 10 oyuncu değişmiş. Bu sadece bugün de değil. Bunun için seminer de yapıldı. Bu kadar basit bir şeyi niye? Benim momentumumu kaçırdıktan sonra oyunun arkasına ne eklersen ekle. O da başka bir konu. Ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Devamlı dile getiriyorum. 85-87 dakikalarda sarı kart çıkaranlar var. Yatanları saysan, ben anlamıyorum. Hakem 3'tü 4'e çıkardılar. 4'tü 6'ya çıkardılar. 6 idi zaman zaman 7 oluyor. 7 kişi bu maçın kaç dakika uzamasına karar veremiyor mu? Benim hep dile getirdiğim bu. Bırakın oynayalım. Siz müsaade etmiyorsunuz. O zaman doğru dakikayı ver. Başka bir şey demiyorum. İyi bir hakemle oynadık. Hep bu dertten muzdaribiz. Kazanırken de kaybederken de bunu söylüyoruz. Ah diyene faul var" diyerek sözlerini tamamladı.

Son dakika haberleri! Fatih Terim: Böyle oynarsak her maçın favorisi oluruz
Son dakika haberleri! Fatih Terim: Böyle oynarsak her maçın favorisi oluruz
Son dakika haberleri! Fatih Terim: Böyle oynarsak her maçın favorisi oluruz
Son dakika haberleri! Fatih Terim: Böyle oynarsak her maçın favorisi oluruz

Kayserispor, Galatasaray, Fatih Terim, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Fatih Terim: 'Böyle oynarsak her maçın favorisi oluruz' - Son Dakika Spor


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