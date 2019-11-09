Son Dakika Haberleri: Fatih Terim: 'Bu bir kırılma anı!'
Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Bu bir kırılma anı!'

Fatih Terim: 'Bu bir kırılma anı!'

6 saat önce

Fatih Terim şu sözleri kullandı;İlk yarıdan çok memnunum. Hiç pozisyon vermedik.

Fatih Terim: 'Bu bir kırılma anı!', System.String[]

Fatih Terim şu sözleri kullandı;


İlk yarıdan çok memnunum. Hiç pozisyon vermedik. Hem zihnen, hem fizik olarak yıpranmış bir takımın kırılma anı olarak görüyorum bugünü. Oyuncularımı kutluyorum. Çok doğru oynadılar. İyi bir maç oldu.


Acaba oyuncular kendilerini Gaziantep'e mi sakladılar diye ironi yapalım diye düşünüyorum. Bugün bir şeylerin başlangıcı olabilir.


"BU TARAFTARIN KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM"


Bize Galatasaray'da mücadele etmeyi öğrettiler. Formayı alan bırakmasın. Biz adil davranmaya devam edeceğiz. O forma için mücadele etsinler. Bu taraftarın kıymetini bilmek lazım. Beraber oynayacağız demiştik. Hep beraber oynamaya da devam edeceğiz.


"ADİL DAVRANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"


Ömer, Emre, onların maç eksiği var, hoş görüyorum. Giren çıkan herkes bizi memnun etti, Galatasaray'da mücadele etmeyi öğrettiler. Bu formayı alan bırakmasın, biz adil davranmaya devam edeceğiz. O forma için mücadele etmek çok önemli bir şey.


"ANDONE'NİN DURUMU..."'


Andone'nin durumunu yarın MR'dan sonra daha net söylenir. Dizinde bir sorun var ama yarın kontrollerinden sonra hasar nedir öğreneceğiz.

Fatih Terim, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:12 
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