Fatih Terim: Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim: Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım - Son Dakika Spor

Fatih Terim: Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım.

Fatih Terim: Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Koronavirüs nedeniyle hastanede kaldığı günleri hatırlatan Terim, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağını söyledi.

Fatih Terim'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: "Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu... Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım.

Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.

Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum.

Bu süreçte başta Prof. Dr. Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma; oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime; sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim.

Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın.

Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum."


Koronavirüs, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:08 Kaynak: DHA

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