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Fatih Terim: "Bu yapılanları kabul etmedik, etmeyiz" - Son Dakika

Fatih Terim: "Bu yapılanları kabul etmedik, etmeyiz"

13.07.2021 08:52
Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan'a yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan'a yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan muameleyi kabul etmediklerini söyleyen Terim, "Bizim pasaportlarımızı istediler. Sebebini sorduğumuzda deport edeceklerini söylediler. Ancak biz buna müsaade etmedik" ifadelerini kullandı.

Olympiakos ile dostluk maçı oynamak için Yunanistan'a hareket eden Galatasaray, Atina'da test skandalıyla karşılaştı. Yunan yetkililer, geçerli olan PCR testlerini kabul etmeyerek, önce kafilede aralarında Teknik Direktör Fatih Terim'in de bulunduğu bazı isimlere hızlı test yapmak istedi. Bunun kabul edilmesine rağmen, bu kez bütün kafileye test yapılmak istendi ve sarı-kırmızılılar, yaşanan bu art niyetli yaklaşımı kabul etmeyerek ülkeye geri döndü. Gece yarısı İstanbul'a inen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim havaalanında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın uluslararası kuralları çok iyi bildiğini söyleyerek sözlerine başlayan Fatih Terim, "Dünyadaki tüm maçlarda bu tecrübeyi en fazla edinen kulüplerin başındadır. 24 saat önce hepimiz test olduk. ve oraya hepimiz elimizde hem PCR hem de tüm testlerin belgeleriyle beraber gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler. 2 ülke arasında yapılan anlaşmaya göre, iki taraf da PCR test sonuçlarını kabul ediyor. Ama bizden hızlı test istediler. Nedenini sorduysak da, son 2 gündür bunu uyguladıklarını söylediler. Biz de itiraz etmedik. Bunu herkes için değil, rast gele olacağını söylediler. Hatta ben de bu rastgele isimler içinde vardım. Elimizdeki PCR testlerinin de fotoğrafını çektiler. Bazı isimler için de ihtiyaç yok dediler. Bu isimler de pasaporttan geçtiler. Bazı memurlar 'Hayır olmaz' dediler. Selçuk hoca, Necati hoca, masörler, malzemeciler ülkeye giriş damgalarıyla dışarı çıktılar. Böyle olunca biz de çıkanlar olduğunu söyledik. Bunun yanı sıra hiç teste girmeden giden turistler var. Buna karşın 'Herkesi çağırın, herkes test olacak' dediler. Pasaportuna damga vurulan isimleri geri çağırıp test yapmak istediler. Bundan sonra bize düşen geri dönmekti" diye konuştu.

"DOSTLUK MAÇI DOSTLARLA OLUR"

Yapılan davranışların dostça olmadığını söyleyen Terim, "Dostluk maçları, dostlarla olur. Bu hiç dostça bir davranış değildi. Hadisenin ardından biz de dedik ki dönüyoruz. Dönme kararı daha doğruydu. Bu olaylar olduktan sonra Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ile Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz ilgisini eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. İnsan anında kendisini çok güçlü hissediyor onların sesini duyunca. Biz bir an önce nasıl döneceğimizi düşünürken birkaç saat geçti. Futbolcularımız da hem sıkıldı hem yoruldu hem de karınları acıktı. Orada lounge'a gitmek istedik ama müsaade etmediler. Sonrasında da pasaportlarımızı istediler. Biz sebebini sorduğumuzda 'Deport' edeceklerini ifade ettiler. Bunun anlamını herkes biliyor ve biz de pasaportlarımızı vermeyeceğimizi söyledik. Birkaç kez sormalarına karşın ısrarla vermeyeceğimizi söyledik. Kaptanlarım hazır vaziyette beklediler ama ona da izin vermediler. Orada mecburen kaldık. Önce su yoktu, sonrasında su verdiler. Olympiakos Kulübü'nden arkadaşlarımız bir hayli uğraştılar ama olmadı. Artık o kararı verdikten sonra hala bize 'Hep beraber gelin test olun' dediler. Orada kalmamak en doğru olanıydı. Olympiakos Kulübü Başkanı da beni aradı. Kendisine teşekkür ediyorum. Şu bir gerçek ki, gerek biz gerekse de her kulübümüz, buraya misafir gelenleri havalimanından nasıl alıp nasıl alaka gösteriyor, bunu herkes biliyor. Bunu Galatasaray'a yapılmış bir hareket olarak görmüyorum. Bu çok açık. Son yılların hassas dengesi içerisinde bu davranış şekli hoş olmadı. Ne tarz, ne tavır, ne takınılan hareket tarzı hoş değildi. Biz bunlara boyun eğecek insanlar da değiliz, kulüp de değiliz. Yapılması gerekene karar verdik ve geri döndük" dedi.

"YARIN OLSA YİNE AYNISINI YAPARIZ"

Yunanistan'da yapılması gerekeni yaptıklarını söyleyen Fatih Terim, "Hayat tecrübelerle dolu. Bugün de buna rastladık. Gereği ne ise onu yaptık. Yarın olsa yine aynısını yaparız. Bizim için kurallara uymak en önemli görev. Biz de hangi kural varsa uyarak gittik. Herhangi bir eksiğimiz yok. Ben şimdi okudum, 'Biz test istedik ama olmadılar' demişler. Ben test oldum, bunun kaydı da görüntüsü de vardır. Çok kişi de test oldu. Bunun yanında kimseyi kontrol etmeden çıkarıyorsunuz. Pasaportuna damga vurduğunuz insanları geri çağırıyorsunuz. Herkes yaptığı ayıbı biliyor" dedi. İstanbul'da bir hazırlık maçı oynamak istediklerini de söyleyen Terim, "İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Programımızda değişiklik yok. Olmazsa da normal antrenmanlarımızla hazırlanacağız. 1 maç daha oynayacaktık, bu maçı telafi ederiz. Biz her sene gidiyoruz Yunanistan'a, bundan sonra da gideceğiz. Ben yine söylüyorum Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Başka konuların futbolun içinde olması hoş değil. Kimse bize böyle bir tavırla davranamaz. Buradan tekrar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 3 kez arayan Dışişleri Bakanımıza, Spor Bakanımıza ve orada koruyan kollayan herkese teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

Fatih Terim: Bu yapılanları kabul etmedik, etmeyiz

Fatih Terim, Galatasaray, Yunanistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Terim: 'Bu yapılanları kabul etmedik, etmeyiz' - Son Dakika


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