Fatih terim: bugün kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık

Olgucan KALKAN/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybetmelerine rağmen önlerindeki günleri kazandıklarını ifade ederek, "Son çeyreği saymazsak bugüne kadar oynadığımız en iyi oyun. Bugün kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık. Paris Saint-Germain'e karşı verilen mücadele takdir edilmeli. Tabii skor çok değişik de olabilirdi. Dünkü basın toplantısında kaybederken Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım izleteceğiz demiştik, bunu da başardık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN KAYBETTİK AMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİ KAZANDIK"

Bugün maçı kaybetmelerine rağmen oyuncuların gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ve ileri ki dönemdeki maçlar için iyi bir ışık aldıklarını söyleyen Fatih Terim, "Son çeyreği saymazsak bugüne kadar oynadığımız en iyi oyun. Bugün kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık. Paris Saint Germain'e karşı verilen mücadele takdir edilmeli. Tabii skor çok değişik de olabilirdi. Dünkü basın toplantısında kaybederken Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım izleteceğiz demiştik, bunu da başardık. Böyle takımlara karşı bir salise dahi konsantrenizi kaybedemezsiniz. Kaybederseniz santra yaparsınız. Bu tempoyla baş edebilmek çok kolay değil. Umuyorum ki bazı şeyler yerine oturdukça çok daha keyifli maçlar olacak. İkinci yarıda istek, ortaya konan oyun bize ışık verdi. Öyle bir kadro ki giren, çıkan, oynayan oynamayan hepsinin çok yüksek kalibresi var, hepsi büyük oyuncular. Belki berabere kalabilirdik, puan olarak iyi olurdu ama kolay değil. Bu mücadele önümüzdeki dönemde bizim işimize yarayacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"BUGÜN OYNADIĞIMIZ DİZİLİŞİ İLERİKİ MAÇLARDA DA KULLANABİLİRİZ"

Paris Saint-Germain karşısında oynadıkları yeni dizilişi ileriki maçlarda da deneyebileceklerini ifade eden Fatih Terim, "Bugün Paris Saint-Germain'i analiz ettiğimizde iki bekinin çok geniş de oynadığını gördük. Küçük bir değişiklik yaptık, oyun anlayışında bir değişiklik yapmadık sadece numaralarda bir değişiklik yaptık. Paris Saint-Germain'de ileride tutulması zor olan bir üçlü var. Kendi beklerimizi bu isimler ile yalnız bırakmak istemedik. Gol yemediğiniz sürece ümidinizi koruyabildik, bundan sonra da bu dizilişte oynayabiliriz, belli olmaz" dedi.

"TUCHEL GENÇ AMA OLGUN BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Meslektaşı Thomas Tuchel'e övgü dolu sözler söyleyen Fatih Terim, "Tuchel'i maç sonu tebrik ettim, dün benim için söylediği sözler için de teşekkür ettim. Tuchel genç ve aynı zamanda olgun bir teknik adam. Mainz'dan başlayan, Dortmund ile devam eden ve son olarak da Paris Saint Germain'de 2 yıldır şampiyon olan çok değerli bir teknik direktör" şeklinde konuştu.

"REAL MADRID KARŞISINDA KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Real Madrid ile iç sahada oynayacakları maçta korkmadan oynacaklarını belirten Terim, "Şu gösteriyor ki bugünkü genel skorlara da baktığımızda da her an her şey olabilir. Kaybetmemek önemliydi ama böyle oynayıp kaybetmek de iyi. Real Madrid maçı bundan daha da önem kazandı, iki 1'e puanlı takım karşı karşıya gelecek. Burada kendi sahamızda seyircimiz ile oynayacağız, bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Buradan dersleri çıkarıp, daha iyi, korkmadan, çekinmeden oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK YAPTIRIMLAR SİZİ ÇARESİZ BIRAKIYOR"

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) Kuralları'nın kendilerini çaresiz bıraktığını söyleyen Fatih Terim, "Eliniz kolunuz bağlı, bu arkadaşların çoğunu sezon başı kampına getiremedik. Satmadan alamıyoruz, sıfırların içinden en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Bir oyuncunun 200 milyon Euro ettiği yerde varın artık siz düşünün. Tabii ki zor, ceza sizi çaresiz bırakıyor. Sezon içerisinde scout ile tespit ettiklerinizi alamıyorsunuz, bonservis oluyor kolay değil satmadan alamıyoruz, yine de yapmamız gerekenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Biraz düşündüğünüzde anlayışlı olmak gerekiyor. Büyük kulüp olmak çok önemli ama büyük kulübün gerekliliklerini yerine getirmek de önemli, adil bir yarışma olmuyor. Her şeyi bir tarafa bırakalım idari, teknik ve ekonomiden ekonomiyi öne almamız lazım. Ekonominiz iyi olursa her şeyi yaparsınız, istediğiniz en iyi kadroyu kurarsınız. Hep söylüyorum ekonomi herkesin üzerinde durması gereken bir konu" açıklamasında bulundu.

