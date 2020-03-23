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Fatih Terim: "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır"
6 saat önce
Fatih Terim: "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır"
Fatih Terim: "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
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