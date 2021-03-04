Fatih Terim: "Bundan sonra ben de herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim" - Son Dakika

Fatih Terim: "Bundan sonra ben de herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim"

04.03.2021 00:07
Fatih Terim:

Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, "Bundan sonra herkesi ismiyle soyadıyla ben de söyleyeceğim.

Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, "Bundan sonra herkesi ismiyle soyadıyla ben de söyleyeceğim. Nasıl olsa millet bizi ismimizle soyadımızla söylediğine göre biz de söyleyeceğiz" dedi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Fatih Terim, stadyumun gereğinden fazla dolu olmasına ilişkin gelen soruya şöyle cevap verdi:

"Biz maçtan önce burası temizlenmezse oynamak istemiyoruz diyecektik. Bunun bir karşılığı yok ki. Üç bin kişi ile oynadılar ne oldu? Oradan Arda cezalı çıktı. Ben buradan ilan ediyorum herkese, bizim dışarıdaki maçlarımıza bekleriz herkesi. Herkes epeydir kapalı kaldı. Gelsinler, bağırlar, çağırılar, söverler, hareket edeler."

"Düşme potasında olan bir takımın inanılmaz mücadelesi tabii sizin oyunuzu bozuyor"

Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Terim, "Oyuna iyi başladık. Baya iyi başladık. Pozisyon da bulduk. Tabii böyle maçların özellikle, düşme potasında olan bir takımın inanılmaz mücadelesi tabi sizin oyunuzu bozuyor. Bunun, en kolay devamı ve ya değişimi atacağınız bir goldür. Ondan sonra oyun çok başka bir şekilde oynanır. Biz çok basit pozisyonları gole çeviremedik maalesef. Oyuncunun kendi vücudundan gelen top yok eli açıkmış da, kapalıymış da. Daha evvel Cüneyt hoca bir Beşiktaş maçında bize Vida'nın vücudundan eline çarpan topa penaltı dediğimiz zaman bize öyle güzel anlattı ki, biz neredeyse özür dileyecektik Cüneyt hocadan ama kendisi VAR'da olmasına rağmen penaltı hakkında yorum yapmadı. Dolayısıyla bir penaltı ile geriye düştük" dedi.

"İstediğiniz gibi karar verin"

Mostafa Mohamed'in gördüğü kırmızı kartın ağır olduğunu vurgulayan Terim, "İkici yarıya oyuncu ve taktik değişikliklerimize başladık. En kritik dönemde bir kırmızı kart gördük. Şimdi ben de geldim seyrettim. Eğer bu tip vuruşlara dirsek diyorsanız, o zaman çok oyuncunun atılması lazım. İki hafta önce kafasına 4 dikiş Luyindama'nın pozisyonuna kırmızı kart verilmemiş bir Galatasaray, Beşiktaş maçında Diagne'nin topa uzanmasına kırmızı kart yemiş Galatasaray, adam zaten kendisi dirseğe doğru kafa atıyor. İstediğiniz gibi karar verin. Yani o dakikadan sonra 10 kişi de kalarak 2-0'ın altından kalkmak kolay değil. 2-1'i bulduk, daha erken bulsaydık 2-2 yapabilirdik. Ankaragücü'nün mücadelesine hiçbir şey demiyorum. Taktir ediyorum ama bunsan sonra artık ben de maçlardan sonra her hakem için yorumu yapacağım. Makul ve mantıklı şekilde" diye konuştu.

"Mostafa'nın cezasını takip edeceğiz"

Kırmızı kart gören Mostafa'nın alacağı cezanın takipçisi olacağını sözlerine ekleyen Fatih Terim, "Bu örneklere 1 maç ceza verildi. Biz Mustafa'nın cezasını takip edeceğiz. Söylenecek tabi o kadar çok şey var ki. Hem de baya ismen, soyad olarak. Hiç de sevmediğim bir iş bu. Sadece 3 dakika 1 saniye Mostafa'nın kırmızı kartında geçti. Sen Alper'i yakın yerden çıkartamıyorsun, 30 saniye rica ediyorsun. Altı dakika veriyorsun. Yatanlar, değişiklikler, VAR incelemesi. Altı dakika veriyorsun. Bazı hakemler derki merak etmeyin hocam tutuyorum. 45 dakikanın sonuna eklesen ne olur. Adam sizin oyun devamlılığınızı yakalıyorsunuz, oynuyorsunuz. Bağırıyor. Sakatım diye yatıyor. Kimsenin dokunmadığı aşikar.

Kimsenin dokunmadığı aşikar. İlk yarı dördüncü hakeme dedim ki: eğer buna faul veriyorsanız ceza vermeniz lazım. Çünkü her bağıran faul alıyor. Türkiye'de maalesef oyuncu bu konuda müthiş profesyonel. ya kardeşim doğru dakikayı tutun. Dördünüz buradasınız, iki üçtaneniz VAR'da var. Yedi kişi bir tane doğru kararı veremiyor musunuz? Canımızın yandığını da bundan sonra anlatacağız. Kulüp nasıl anlatır bilmem. Ama ben anlatırım. Gerektiği zaman da cezayı yerim" şeklinde konuştu.

Bundan sonra gereken tepkiyi göstereceğini vurgulayan Terim, "Bizim gücümüzde inancımız da, yüreğimizde bunların altından kalmaya yeter. Alışkınız biz bunlara. Biz bunlara rağmen şampiyon oluyoruz zaten olduğumuz zaman. Birkaç haftadır süre gelen bizim maçlardaki çok enteresan kararların inşallah sonuncusu olur. Bundan sonra benim oyuncum atıldığı zaman hakem doğru karar verdi demeyeceğim. Bizim aleyhimize bir şey denilirse ben de bundan sonra gereken tepkiyi göstereceğim. Hakem çok iyi idi, iyi idare etti demeyeceğim. Bundan sonra herkesi ismiyle soyadıyla ben de söyleyeceğim. Nasıl olsa millet bizi ismimizle soyadımızla söylediğine göre biz de söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fatih Terim: Bundan sonra ben de herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim

Galatasaray, Fatih Terim, Ankaragücü, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Bundan sonra ben de herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim' - Son Dakika Spor


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