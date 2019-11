"Oyuncuların, taraftar tarafından gösterilen fedakarlığa ihtiyacı var"

"Ben buradayım, yapılması gereken her şeyi de yaparım"

Serhan TÜRK/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Camiam hiçbir şekilde merak etmesin ki, ben buradayım, yapılması gereken her şeyi de yaparım. Benim burukluğum, üzüntümdür" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında yarın kendi sahasında Belçika 'nın Club Brugge takımını ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğundan dolayı eksik çalıştıklarını vurgulayan Terim, " Futbol hayatınızda az karşılaşacak bir durum var. 16+2 soyunuyoruz. Jimmy, Emre, Ahmet, Taylan ve Martin listede yok. Nzonzi ve İspanya 'daki maçta atılan Yunus cezalı. Sakat oyuncularımız bir hayli fazla. Falcao , Andone, Luyindama, Şener ve Babel... B listesinden Erencan, Emin, Kaan'ı dün listeye almıştım" diye konuştu.

"OYUNCULARIN, TARAFTAR TARAFINDAN GÖSTERİLEN FEDAKARLIĞA İHTİYACI VAR"

Ryan Babel ve Younes Belhanda 'nın yaşadığı olaylarla ilgili de fikirlerini paylaşan Fatih Terim, "Babel ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Taraftarımız bilmeli ki onlar olmadan bizim olma ihtimalimiz yok. Biz bu başarılara onlarla ulaştık. Onlar olmazsa tadı tuzu olmaz. Buraya gelen takımların, cehennem olarak nitelendirmesi bizim yaptığımız icraatlardır. Maçta Babel'in yuhalanması, benim bir şeyler söylememi gerektirdi. Belhanda'dan başlayalım. Şimdi kazanılacak olan seyircidir. Belhanda'nın reaksiyonunun adresi yanlış, tasvip etmiyorum. Ondan kısa bir süre önce en az 2-3 ay kenarda kalması gerekirken, 15 gün sonra dönüp maç oynadı. Bazen empati yapmak gerekiyor. Yaptığı fedakarlıkları unutmamak gerekiyor. Taraftarımızın, küçük küçük grup halindeki seyirciler de olsa bunu anlayışla karşılamaları gerekiyor. Mutlaka ki hepimiz bazen kızıyoruz. Babel'e gelecek olursak Babel milli maçtan dizi çok şiş bir vaziyette döndü. Bir yandan dizini halletmeye gerekirken biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Kendisiyle konuştum ve maça çıktı. Ben, Babel'in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim. Bir fedakarlık yaptı ve dolayısıyla bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var ve bunu yapacak olan taraftardır. Bunu ben bekliyorum. Bizi olur olmaz zamanlarda sahip çıkan arkamızda duran onlardır. Oyuncuların, onlar tarafından gösterilen fedakarlıklara ihtiyaç var. Herkesin karnesi bizim tarafımızdan tutulur, kimse merak etmesin. Bütün bu yaraları sarmamızda bize en büyük desteği taraftarlar sağlayacak. Şu anda 13 kişiyiz ama bu gruba Babel'i de dahil etmiştik. Bakacağız" şeklinde konuştu.

"BEN BURADAYIM, YAPILMASI GEREKEN HER ŞEYİ DE YAPARIM"

Gerçeklerden hareket etmeleri gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Bunu ısrarla söylüyorum biz, Denizli maçı haftası ancak toplandık. 14 yabancı sebebiyle o hafta toplandık. Buradaki 7-8 oyuncu bizimle sezon başı geçirmedi. Sıkıntılar orada başladı zaten, yolda giderken hallederiz diye yansıtmadık. Bu pes edeceğimiz anlamına gelmez. Gol atamadık ama yarın ki gol çok değerli olur. Hiç olmazsa Galatasaray'ın şampiyonluk kazandığı Avrupa Ligi kulvarı açılır. Ağlamanın, sızlamanın da bir anlamı yok. Gerçek bu. Gerçeklerden hareket etmek lazım. Burada biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Bir kısım bunları isteyerek yapmıyor, bir kısım ise isteyerek yapıyor. Eğer beklentileri çok yükseğe çekerseniz, her küçük düşüşler hayal kırıklığı olabilir. Pratikte bir şey görmeden, isimler üzerinden yorum yapmak doğru bir yaklaşım değil. Burası gerçeklerin yeri. İddialı olmak gerekir. O kadar birbirimizi sonuna kadar başka bir noktaya getiriyoruz ki bu noktaya ulaşamadığımızda normal bir hayal kırıklığı daha büyük noktaya ulaşıyor. Burada Galatasaray taraftarı hiç merak etmesin ki ben onlarla her şeyi paylaşacağım. İnsanlar her dakika gülmeyebilir. Son maçı da izledim, berabere bitseydi üzülürdük ama mağlup olduk. Soğukkanlılığımızı koruyup buradan çıkacağız hep beraber. Camiam hiçbir şekilde merak etmesin ki, ben buradayım, yapılması gereken her şeyi de yaparım. Benim burukluğum, üzüntümdür.

