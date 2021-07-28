Galatasaray, 28 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'yle karşılaşacak. Mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'i telefonla konuşan bir gazeteci sinirlendirdi.
Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteciyi, "Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen!" sözleriyle uyaran Fatih Terim'in sinirli görüntüsü dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim çıldırdı! Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteciyi çok sert uyardı - Son Dakika Spor