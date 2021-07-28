Fatih Terim çıldırdı! Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteciyi çok sert uyardı

Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek

Büyükşen cinayetinde, tutuklanan Afgan uyruklu zanlının ifadesi ortaya çıktı: 100 bin lira teklif edildi ama kabul etmedim, suçsuzum

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur