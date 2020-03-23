Son Dakika › Spor › Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı! - Son Dakika Spor
Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı!
6 saat önce
Fatih Terim'in açıklamasında "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır.
Fatih Terim'in açıklamasında "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." ifadeleri yer aldı.
Detaylar birazdan...
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:44
Son Dakika Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek