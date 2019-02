Fatih Terim: Daha İyi Oynamalıydık

"Mariano'yu koruduk""90 dakikanın en önemli isimleri Marcao ve Luyindama'ydı""Zor mu, evet. Ama bu olmayacak demek değil"Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray, Benfica'ya 2-1 mağlup oldu.

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray, Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarının karşısına çıktı.



Fatih Terim, orta sahada çok fazla top kaybı yapılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Orta sahadaki pas kaybının sebebi oyuncunun kendi inisiyatifi. Tam tersi tekniği güçlü oyuncularımız orada ama maalesef orada çok top kaybettik. Her şeye rağmen kötü bir gol yedik. Penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta VAR var burada yok. Oyuna dengeyi getirip üstünlük sağladığımız bir anda gol yedik. İkinci yarı iyi başladık, normal oyunumuza döndük ve golü bulduk. Golden sonra tempomuzu da artırdık ikinciyi bulmak için ancak pozisyon yokken çok kötü bir gol yedik. Bu travmanın altından kalkamadık. Oyunun kontrolü pas olarak belki bizdeydi ama etkin olamadık. Yapacak bir şey yok. Böyle goller yerseniz, bu seviyelerde kaybedersiniz. Daha iyi oynamalıydık. Gollerin bizim için kırılma noktası olduğu görülüyor. Orta sahada bu kadar teknik oyuncularımızın merkezde top kaybetmesini de bu tür takımlar cezalandırıyor."



"MARIANO'YU KORUDUK"



Maçın ilk 11'inde Mariano'nun tercih edilmemesi ile ilgili soruya Terim, "Mariano'yu biraz koruduk. 11-12 gündür yok. Yeniden bir sıkıntı olmasın diye. Sonradan daha etkin olsun diye sonradan soktuk. Son maçında iyi oyunculardan bir tanesi de Martin'di. Başlamakta bir sakınca görmedik. Ama Mariano da 12 gündür antrenmansız. Birden bire sert bir ortama sokmak istemedim. Üçüncü gün maç oynayacağız. Sonra seyahat edip Portekiz'e gideceğiz, sonra bir maç daha oynayacağız. Bayağı sıkışık durumdayız, her oyuncuya ihtiyacımız var" yanıtını verdi.



"90 DAKİKANIN EN ÖNEMLİ İSİMLERİ MARCAO VE LUYINDAMA'YDI"



Marcao ve Luyindama'nın Avrupa seviyesindeki performansını değerlendiren Fatih Terim, "İkisi de çok iyi oynadılar bence. Tabii gollerde onların ismi geçtiği için, dışarıdan hatayı onlar yaptı gibi görünüyor. Ama 90 dakikaya baktığımızda sahanın önemli isimleri onlardı. Onlar da genç, hatalar yapacaklar. Her geçen gün gelişerek devam edecekler. Şahsi hata yapmalarına rağmen onlardan daha çok hatalı olanlar vardı, öndeki orta saha. Özellikle oyuna çıkarken kaptırdığımız toplar bizim için sıkıntı oldu. Onları biraz daha masum olarak görüyorum" dedi.



"ZOR MU, EVET. AMA BU OLMAYACAK DEMEK DEĞİL"



Son olarak Galatasaray'ın tur şansını değerlendiren Terim, "Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmem. Galatasaray da kaybetmemeli, kaybetmez zaten. Bitiş düdüğünü duymadan herhangi bir şey söylememek lazım. Zor mu, evet. Ama bu olmayacak demek değildir. Çıkıp oynayacağız. Kendi sahasında daha güçlü bir Benfica olacak ama elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Bitmeden de bitti dememek lazım. Eğer biterse tebrik ederiz, kupayla lige döneriz. Ama her şeyi deneyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.



