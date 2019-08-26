Fatih Terim'dan flaş Falcao açıklaması

Fatih Terim maç sonunda şu ifadeleri kullandı:



"PROFESYONELLİKLERİNE YAKIŞTIRAMADIM"



İkinci yarının gole kadar olan bölümü hatta, Seri'nin atıldığı dakikaya kadar muhteşem bir oyun oldu. Muhteşem oynadık. İlk yarı ve ikinci yarı oyunun kontrolü bizde. Son 15 dakikada bu kadar oyunu forse etmiş, oyunu hep istemiş, hep oynamış, o ana kadar yıpranmış bir takım için 10 kişi kalmak bir handikap. Son 2 senenin şampiyonlu lige böyle başlamamalıydı ama futbol da böyle bir şey. Ne Marcao'nun ne Seri'nin profesyonelliklerine yakışmadı. İki sarı kart da doğru. Burada hakemin VAR'a gitmesi ve kırmızı kartı da doğru. Çok iyi yönettiler maçı, tebrik ediyorum. Biz kendimize bakacağız.



"FALCAO'YU İSTEMEYECEK HOCA VAR MI"



Hep konu Falcao ama ben esasen başka şeyler söylemek istiyorum. Başkan,yönetim kurulu, bu işle ilgili arkadaşlarımızın elinden gelen her şeyi yaptığını görüyorum. Bazen olmuyor. Başta UEFA sebebi var. Bu yaptırımlar varken bu ligde serbestçe bir şeyler yapmak çok zor. Canımızı acıtıyorlar. Bütün kulüplerimizin bankaların önümde sıraya girdiğini, ekonomik olarak iyiye gidilmediğini görüyorum. Bu işin böyle gitmeyeceğini hep söylüyorum. Galatasaray'ın geleceğini ve ekonomisine çok dikkat etmemiz lazım. Acaba hoca Falcao'yu istemiyor mu diyecekler. Falcao'yu istemeyecek hoca var mı? Falcao'yu almak için uğraşıyorlar. Olursa olur, olmazsa olmaz. Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayız. Bana Falcao dedikleri zaman, ben bir stoper eksiğimiz var mı acaba diyorum. Olursa ilk biz söyleriz. Hayırlısı neyse o olsun. Galatasaray buradan puanlarla çıkmalıydı. Bu kaybedilenleri kazanacak noktadayız. Bunların telafisi var. Makasın açıldığı çok bir gerçek. Başımızdaki UEFA kılıcı, bizi eşit şartlarda oynatmıyor. Bu da bir gerçek.