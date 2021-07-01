Fatih Terim, DeAndre Yedlin'i gözden çıkardı! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken, Fulham forması giyen Kenny Tete'yi gündeme aldı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen DeAndre Yedlin'in idmanlardaki ve Dinamo Bükreş maçındaki performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim yönetimden sağ bek transferi istedi. İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesi sonrasında Holllandalı yıldız gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin hedefi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 sezonluğuna kiralamak. Kenny Tete, 2017 yılında da Galatasaray'ın gündemindeydi. O dönem Ajax formasını giyen Hollandalı sağ bek tercihini Lyon'dan yana kullanmış, Galatasaray da bunun üzerine Sevilla'dan Mariano'yu almıştı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Kenny Tete gol atamazken, 2 asist yaptı.