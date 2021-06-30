Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken Fulham forması giyen Kenny Tete'yi gündeme aldı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesi sonrasında Holllandalı yıldız gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin hedefi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 sezonluğuna kiralamak. Kenny Tete, 2017 yılında da Galatasaray'ın gündemindeydi. O dönem Ajax formasını giyen Hollandalı sağ bek tercihini Lyon'dan yana kullanmış, Galatasaray da bunun üzerine Sevilla'dan Mariano'yu almıştı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Kenny Tete gol atamazken, 2 asist yaptı.