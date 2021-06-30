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Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak - Son Dakika

Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak

30.06.2021 18:02
Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak, System.String[]

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim bu karşılaşmanın ardından DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi. Yedlin'in yerini doldurmak için harekete geçen Galatasaray yönetimi, Fulham'da forma giyen Kenny Tete'yi 1 yıl kiralamak için harekete geçti.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken Fulham forması giyen Kenny Tete'yi gündeme aldı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesi sonrasında Holllandalı yıldız gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin hedefi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 sezonluğuna kiralamak. Kenny Tete, 2017 yılında da Galatasaray'ın gündemindeydi. O dönem Ajax formasını giyen Hollandalı sağ bek tercihini Lyon'dan yana kullanmış, Galatasaray da bunun üzerine Sevilla'dan Mariano'yu almıştı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Kenny Tete gol atamazken, 2 asist yaptı.

Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak - Son Dakika
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