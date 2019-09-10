Fatih Terim'den 13.5 milyon euro!

Aralık 2017'de Galatasaray'a 4. kez teknik direktör olarak dönen Fatih Terim şu ana kadar 4 transfer dönemi geçirdi.



1.5 yıllık son Terim döneminde sarı-kırmızılılar transfer operasyonlarında şu ana kadar 13.5 milyon Euro kar elde etti. İmparator, Rodrigues ve Ozan Kabak'ı yoktan var edip Galatasaray'a önemli paralar kazandırdı.



Son olarak Fernando'yu satan sarı-kırmızılı kulübün kasasına toplam 51.4 milyon Euro girdi. Galatasaray bu süreçte transferlerine ise 37.9 milyon Euro harcadı.



Club Brugge'a kiralanan Diagne'nin satın alma opsiyonu kullanılırsa 13 milyon Euro daha gelecek.



