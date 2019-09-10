Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'den 13.5 milyon euro!
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Fatih Terim'den 13.5 milyon euro!

1 saat önce

Aralık 2017'de Galatasaray'a 4. kez teknik direktör olarak dönen Fatih Terim şu ana kadar 4 transfer dönemi geçirdi.

Fatih Terim'den 13.5 milyon euro!, System.String[]

Aralık 2017'de Galatasaray'a 4. kez teknik direktör olarak dönen Fatih Terim şu ana kadar 4 transfer dönemi geçirdi.


1.5 yıllık son Terim döneminde sarı-kırmızılılar transfer operasyonlarında şu ana kadar 13.5 milyon Euro kar elde etti. İmparator, Rodrigues ve Ozan Kabak'ı yoktan var edip Galatasaray'a önemli paralar kazandırdı.


Son olarak Fernando'yu satan sarı-kırmızılı kulübün kasasına toplam 51.4 milyon Euro girdi. Galatasaray bu süreçte transferlerine ise 37.9 milyon Euro harcadı.


Club Brugge'a kiralanan Diagne'nin satın alma opsiyonu kullanılırsa 13 milyon Euro daha gelecek.


Galatasaray, Fatih Terim, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:30 
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