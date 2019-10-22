Fatih Terim'den 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , Sivasspor maçına göre Real Madrid 'e karşı ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

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Erdoğan'dan ABD ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Verilen sözler yerine getirilmiş değil