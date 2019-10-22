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Fatih Terim'den 4 değişiklik

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçına göre Real Madrid'e karşı ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçına göre Real Madrid'e karşı ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşılaşmasının 11'inde son lig maçına göre değişiklikler yaptı. Terim, Sivasspor müsabakasında oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Madrid'e karşı 11'de görev vermedi. Sarı-kırmızılıların 11'inde Muslera, Mariano, Luyindama, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone yer aldı.

Yedeklerde yer alan isimler ise, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ve Emre Mor oldu.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao sakatlığından dolayı müsabaka kadrosunda yer almadı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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