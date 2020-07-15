Fatih Terim'den 5 bomba isim...

Galatasaray yeni sezon transferleri için düğmeye bastı... Ligde son 8 haftayı galibiyetsiz tamamlayan ve zirve yarışına havlu atan Galatasaray'da gözler tamamen yeni sezona çevrildi. Aslan'ın hocası Terim, geniş çaplı bir kadro operasyonu için kolları sıvadı; iç ve dış transferde harekat başlıyor







Mahmoud Trezeguet



Diagne geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilirken, Terim'in alınmasını çok istediği diğer isim Trezeguet'ydi. Ancak FFP bütçesi yeterli olmayınca iş yaza kaldı ve araya giren Aston Villa, 10 milyon Euro'ya bonservisini aldı. İngiliz kulübünün bir alt lige düşmeye çok yaklaşmasıyla, Trezeguet tekrar gündeme geldi. Onyekuru sürpriz şekilde Monaco'ya dönüp, tekrar kiralanma şansı neredeyse hiç kalmayınca, Mısırlı yıldızla temaslar tekrar başladı. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu 2 yıllığına kiralamak istiyor. Menaceri D'Avila, Trezeguet'nin Galatasaray'a gelebileceğini yönetime bildirdi. Aston Villa cephesiyle görüşmeler sürüyor.



Emre Kılınç



Sivasspor'la sözleşmesi lig bitimiyle sona erecek olan Emre Kılınç, devre arasında Mert Hakan Yandaş'la birlikte Galatasaray'la el sıkışan iki isimden biri. Mert Hakan daha sonra rotasını daha yüksek teklif veren Fenerbahçe'ye çevirirken, Emre geri adım atmadı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Kadıköy'de 2-1 kazanılan son Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu performansla Sarı- Kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı. Bonservis bedelinin olmaması da, FFP konusunda Cim Bom'un elinibir hayli güçlendirecek. Sağ kanatta görev yapan Emre; her ne kadar Terim'in listesinde kalacak oyuncular arasında yer alsa da iyi bir teklif gelmesi halinde Feghouli'nin satışını da gündeme getirebilir.



Omar Elabdellaoui



Galatasaray'ın transferinde son aşamaya geldiği bir diğer isim Omar Elabdellaoui. Sağ bekte sözleşmesi sona eren Mariano ile yolları ayıracak olan Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye Olympiakos'un 28 yaşındaki Norveçli futbolcusunu transfer ediyor. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray Yönetimi, resmi imza için kontratın resmen sona ermesini bekliyor. Manchester City alt yapısında görev yapan, daha sonra Hollanda'da Feyenoord, Premier Lig'de Hull City ve son olarak Olympiakos formaları giyen Elabdellaoui, bonservis bedelinin olmaması sebebiyle, diğer bölgelere yapılacak takviyelerde Aslan'ın işini kolaylaştıracak.



Oğulcan Çağlayan



Çaykur Rizespor'un 24 yaşındaki forveti Oğulcan Çağlayan da, Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı bir başka isim. Bu transferin de lig bittikten sonra resmen açıklanması bekleniyor. Karadeniz kulübü, kendisine haber vermeden opsiyon maddesini kullanıp sözleşmeyi 1 yıl daha uzatınca mukavelesini fesheden Oğulcan'ın durumu şu sıralarda TFF'ye bağlı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) görüşülüyor. Kurul kararının Oğulcan'dan yana verileceği ve transferine bir engel çıkmayacağı tahmin ediliyor. Genç futbolcu da sezon başı kampında hazır olmak için antrenmanlarını bireysel olarak sürdürüyor



Volkan Babacan



Ve kaleci transferi... Kaval kemiği iki yerinden kırılan ve ameliyat olan Muslera'nın dönüşünü bekleyen Sarı- Kırmızılılar, o güne kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Fatih hocanın kalede görmek istediği Volkan Babacan ile anlaşma sağlandı. Başakşehir'le kontratı süren, ancak bu yıl ligde hiç forma giyemeyen 31 yaşındaki file bekçisine bonservis bedeli ödememek için kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmeye çalışıyor. Muslera döndükten sonra da Babacan, Galatasaray'ın ikinci kalecisi olacak



Onlar da ayrılıyor



Galatasaray'da sadece dış değil, iç transfer için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik patron Fatih Terim'in tamamen gözden çıkardığı iki yıldızdan Belhanda'nın Suudi Arabistan'a, Falcao'nun da ABD'ye gitmesi bekleniyor. (Fanatik)