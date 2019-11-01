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Fatih Terim'den 5 değişiklik

6 saat önce

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Beşiktaş maçına göre Çaykur Rizespor 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Fatih Terim'den 5 değişiklik, System.String[]

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Beşiktaş maçına göre Çaykur Rizespor 11'inde 5 değişiklik yaptı.


Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, takımda rotasyona gitti. Terim, son oynanan Beşiktaş karşılaşmasının 11'ine göre 5 farklı isme şans verdi. Deneyimli teknik adam, sarı kart cezası olan Marcao'nun yerine Ahmet Çalık'ı görevlendirirken, Mariano, Steven Nzonzi, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'yı da 11'de kullanmadı.


Sarı-kırmızılılar; Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Ömer Bayram, Emre Mor, Ryan Babel ve Florin Andone 11'i ile sahaya çıktı.


Yedeklerde ise Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Adem, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Mariano, Feghouli ve Nzonzi bekledi.


Sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ise kadroda bulunmuyor. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:47 Kaynak: İHA
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