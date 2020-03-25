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Fatih Terim'den açıklama geldi! "İnşallah daha iyi olacağım"
31 dakika önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, durumunun iyi olduğunu belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, durumunun iyi olduğunu belirtti.
Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:55
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