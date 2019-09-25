Fatih Terim'den Ali Koç açıklaması
1 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarını cevap vermeye değer bulmadığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarını cevap vermeye değer bulmadığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:45
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