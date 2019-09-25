Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'den Ali Koç açıklaması
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Fatih Terim'den Ali Koç açıklaması

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarını cevap vermeye değer bulmadığını belirtti.

Fatih Terim'den Ali Koç açıklaması, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarını cevap vermeye değer bulmadığını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Terim, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:45 
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