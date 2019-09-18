Fatih Terim'den Ali Koç yanıtı: "Herkes cevabını alacak"
1 saat önce
Fatih Terim, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz.
Fatih Terim, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz. Değer bulursa herkes cevabını alacak. Her zamanki gibi" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:20
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