Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'den Ali Koç yanıtı: "Herkes cevabını alacak"
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Fatih Terim'den Ali Koç yanıtı: "Herkes cevabını alacak"

1 saat önce

Fatih Terim, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz.

Fatih Terim'den Ali Koç yanıtı:

Fatih Terim, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz. Değer bulursa herkes cevabını alacak. Her zamanki gibi" açıklamasını yaptı.

Fatih Terim, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:20 
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