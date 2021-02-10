Fatih Terim'den Arda Turan'a verilen cezaya tepki: Daha önce örneği yok
10.02.2021 20:46
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Alanyaspor maçı öncesi Arda Turan'ın aldığı ceza hakkında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de "Daha önce örneği olmayan bir karar ama ceza alması için Galatasaray forması giymesi yeterli" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Arda Turan'a verilen cezayı yorumladı.
Terim konuyla ilgili, "Fatih Terim'in adı geçtiyse az vermeyelim, yakışmaz diye düşündüklerini tahmin ediyorum. Daha önce örneği olmayan bir karar ama ceza alması için Galatasaray forması giymesi yeterli. Yapılan birçok hukuksuzluk var. Bakıyorum ne sevk var ne bir şey, belki de ödül verirler" diye konuştu.
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