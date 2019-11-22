Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

İşte Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamalar:



Gole kadar iyi mücadele edip, iyi oynadığımız düşüncesindeyim. Kolay bir takım ile de oynamıyoruz. Gol bulamayınca o heyecanı, o rahatlığı yaşayamıyorsunuz. İtici güç olarak gol önemli. Gol bulmak başka. Bir gün evimizde kaybedecektik, o da bugünmüş. Sakat oyuncular bizi başka şeylere mecbur bırakıyor. Şartlar ne olursa olsun, gemiyi en iyi şekilde Ocak ayına yanaştıracağız. Nzonzi'nin de sarı kart cezası var. Çok daha eksiğiz Brugge maçında bildiğim kadarıyla.



Fatih Terim, Arda Turan için şu sözleri söyledi:



Ben çok şaşırdım. Beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum. Ben de çok duygulandım. Benim yetişmesinde katkıda bulunduğum arda bu arda. Bu arda adamın kalbine de gönlüne de girer.



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