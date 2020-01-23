Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması: "Fikir ayrılığı var" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması: 'Fikir ayrılığı var' - Son Dakika Spor

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması: "Fikir ayrılığı var"

24 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın transfer durumu hakkında konuştu.

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın transfer durumu hakkında konuştu.


Arda Turan konusunda geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vardı, daha evvel ne söylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır."


Fatih Terim, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:34 
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