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Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması: "Fikir ayrılığı var"
24 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın transfer durumu hakkında konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın transfer durumu hakkında konuştu.
Arda Turan konusunda geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vardı, daha evvel ne söylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır."
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:34
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