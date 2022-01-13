Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım! - Son Dakika

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Süper Lig'de kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi. Galatasaray'daki 4. dönemini yaşayan Terim, geçtiğimiz günlerde görevden alındı. Sessizliğini bozan Terim, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SON İMZAM"

Fatih Terim, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam…" notunu düştü. Terim'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve retweet alırken bir kesim de Terim'in bu sözlerini "Galatasaray'da bir daha görev yapmayacak" diye algıladı.