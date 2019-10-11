Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: "Dimdik ayaktayız"
Son Dakika Güncel Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: 'Dimdik ayaktayız'

Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: "Dimdik ayaktayız"

17 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Terim, kulübün YouTube kanalından yaptığı paylaşımda, "Barış harekatımızın ülkemiz adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün Mehmetçiklerimizin, güvenlik güçlerimizin sağ salim bunu hayırlısıyla bitirmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz her zaman tarih boyunca bunlarla uğraştı ama dimdik ayaktayız. Allah nasip ederse de dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Hayırlısıyla istediğimiz şekilde bitmesini temenni ediyorum. En büyük dileğim o." ifadelerini kullandı.

"Kalbimiz millilerimizle"

Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la yapacağı maçı da değerlendirdi.

Ay-yıldızlılardan iyi bir sonuç beklediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Kalbimiz millilerimizle. Hepimiz onlardan iyi sonuç bekliyoruz. Her zaman da iyi sonuç alıyorlar. Onlara güveniyoruz, dileğimiz inşallah çok iyi bir netice olur. Oyuncularımıza ve hocalarımıza buradan başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Terim, milli takıma giden oyuncuların yokluğunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Barış Pınarı Harekatı, Fatih Terim, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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