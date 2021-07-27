Fatih Terim'den basın toplantısında büyük sürpriz! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi

Galatasaray , 28 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında PSV 'yle karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Fatih Terim , sahaya süreceği ilk 11'i de kamuoyuyla paylaştı.

Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı

Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı

Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti

Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı

Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü

İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi