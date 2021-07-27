Fatih Terim'den basın toplantısında büyük sürpriz! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi

Galatasaray, 28 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında PSV'yle karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Fatih Terim, sahaya süreceği ilk 11'i de kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre Terim, PSV maçında ilk 11'de Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Aytaç Kara, Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed ve Barış Alper Yılmaz'a şans verecek.
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