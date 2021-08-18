Fatih Terim'den basın toplantısında Marcao yorumu: Bir hata yaptı cezasını çekiyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers'la karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Oğulcan Çağlayan konusunda Çaykur Rizespor'la anlaşıldığını belirten Terim, Giresunspor maçında yaşanan olaylara da değindi.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"KULÜP ÇIKARLARIMIZ NEYSE ONA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"

Marcao bir hata yaptı, cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Galatasaray değerlerini ben camiamızın en önemli insanlarından öğrenmekte kalmayı, bizzat yaşayarak öğrendim. Galatasaray değerlerini, menfaatlerini sadece dün değil bundan sonra da en iyi şekilde koruyacağıma herkes emin olabilir. Kulüp çıkarlarımız neyse ona göre ilerleyeceğiz.

"OLAYLARI BAŞKA YERLERE ÇEKMEK DOĞRU DEĞİL"

Yok Kosecki olayı yok Melo olayı... Futbol aleminde her antrenmanın içerisinde, soyunma odasında çeşitli hadiseler olur. Olmazsa zaten hepimizin sağlık olarak bir hekime gözükmemiz gerekir. Bunlar hep olur. Bu olay (Marcao) saha içerisinde gerçekleşti ve bunu yönetmek de o kadar kolay değildi... Biz kimseden bir şey saklamıyoruz ama Galatasaray da kimsenin söyledikleriyle hareket etmeyecektir. Biz çeşitli baskılara maruz kalırız. Yazılar, söylemler, yönlendirmeler, akıl vermeler... Bunlar, kimin, hangi niyetle (iç, dış) söylediği şeylerdir. Olayları başka yerlere çekmek doğru değil.

"MARCAO İLE İLGİLİ BİR KARAR VERİLECEKSE, BAŞKAN VERİR"

Marcao ile ilgili bir karar verilecekse, başkan verir. Marcao bizim oyuncumuz, kulübümüz de gerekli açıklamayı yapmıştır. Marcao da özür dilemiştir, maç sonrasında daha akil, daha akıllı davranmıştır. Bu bilindiği için olay olmuştur, birçok kulüpte bilinmeyen birçok şey olmuştur, olabilirdi. Marcao bizim oyuncumuz ve nereye kadar bu değişim devam edecek. Eylül'ün 7'sine kadar... Zaten bizim bir transfer tasarrufumuz var. Futbol dinamik bir oyun, her şey değişebilir. Hiç kimsenin baskısıyla, söylemiyle Galatasaray hareket etmez. Başkanımız, yönetim kurulumuz hep beraber otururuz, en son kararı da başkan verir ve çıkıp bu karar anlatılır. Marcao kararını dikte ettirircesine ya da bir sonraki hamleyi düşünerek Galatasaray'ı zor duruma sokmayı planlamak çok doğru değil... Başkanın açıklamalarına da katılıyorum.

"BU YARALAR ÇOK ÇABUK SARILACAKTIR"

Kerem genç ama Marcao da 35 yaşında değil. Marcao özür diledi, üzgün olduğunu gösterdi. Kerem'e olanı da zaten annesinden, babasından özür dileyerek ortaya koymaya çalışıyor. Bireysel hataların önlemi yok. Bunun disiplinle, kurallar ile alakası yok. Genç bir grup... Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. Marcao ile şu ana kadar görüşmedim. Bütün Galatasaraylılar, Kerem'e en iyi şekilde yardım ettiler. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur var, bir yerde suçlu var. Ne yapılacağına da biz karar veririz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de mağdur durumda olanı yalnız bırakırız.

"İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE DENK GELDİK"

Takıma yük bindi, bazı yerlerde 15-20 dereceye varan gündüz, gece farklılıkları dolayısıyla sıkıntılar oldu. İklim değişikliklerine denk geldik. Bu sporcu için de normal insan için de kolay şeyler değil. Öyle bir oyun oynuyoruz ki, hiçbir sebebiniz geçerli olmaz. Bizde "pardon" yoktur. Futbolcularımızın da bir sorun yok.

"DIAGNE İYİ GİDİYOR"

Mbaye Diagne, bize katkısı olan bir futbolcu.. Gitti, geldi... "Diagne şampiyonlukta katkısı olan oyuncu. O bu sene geç geldi. Ayın 1'ine kadar WBA ile mukavelem var dedi. Tamam dedik. Takıma çok geç katıldı. Kadronun her parçasını kullanırım ama gitmesi gereken varsa gider. Galatasaray'ın bana sunduğu kadroyu her şekilde kullanmak isterim ama gitmesi gereken varsa gider, kalması gereken varsa da kalır. "Hani o gidecekti" diye bir şey yok, herkesi kullanmak isteriz. Diagne de iyi gidiyor, üst üste de oynuyor; inşallah daha da iyi şeyler yapacak diye düşünüyorum.

"OĞULCAN KONUSUNDA BAŞKANLAR ANLAŞTI"

Oğulcan Çağlayan'ın konusu belli ve bir basın toplantısında da Tahir Kıran başkanla anlaşırız dedim. Sağ olsunlar başkanlar bu konuda anlaştı. Biz, bir genç alıyoruz da üç tane genç veriyoruz gibi bir durum oluşmasın. Biz bu genç arkadaşları zaten oynasın diye veriyoruz. Ali Yavuz Kol tamamen gitmiştir ama alacağımız zaman öncelikli Galatasaray alacaktır, rakamı da bellidir. Yunus ve Atalay da kiralık olarak gidecek. İkisi de bizim evladımızdır. Yunus'un oynamasını istiyoruz, 20 maç barajı da koyduk. Atalay'ın da oynamasını istiyorum, geçen sezon da gitti. Verdiğimiz bütün kiralık futbolcuları izleyen, rapor eden bir departmanımız var.