Fatih Terim'den, Başkan Burak Elmas'ın davetine yanıt - Son Dakika
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Fatih Terim'den, Başkan Burak Elmas'ın davetine yanıt

08.03.2022 20:47
Fatih Terim'den, Başkan Burak Elmas'ın davetine yanıt

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Barcelona maçına davet etmesine cevap verdi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Barcelona maçına davet etmesine cevap verdi. Terim, Başkan Elmas'a daveti için teşekkür ederken, mücadeleyi televizyondan izleyeceğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların eski Teknik Direktörü Fatih Terim'e bir mektup göndererek bu müsabakaya davet etmişti. Terim yazdığı mektupla Başkan Burak Elmas'ın davetine cevap verdi. Fatih Terin mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay dokunulmasına izin verilmeyen, yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu. Bilmenizi isterim ki, perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. Umuyorum ki İstanbul'da turun geçen taraf biz olacağız. Sevgilerimle."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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