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Fatih Terim'den bayram mesajı

45 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Fatih Terim'den bayram mesajı, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan deneyimli teknik adam, "Elini öpeceğiniz büyüklerin kıymetini bileceğiniz, gözlerindeki ışıkla kendinizi iyi hissettiren küçüklerinizle zaman geçireceğiniz, huzurlu, keyifli ve şeker tadında bir bayram diliyoruz" notunu düştü.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:10 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Fatih Terim, Spor
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