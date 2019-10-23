Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'den Belhanda yorumu: "Beklemediğim bir şey"
Son Dakika Spor Fatih Terim'den Belhanda yorumu: 'Beklemediğim bir şey'

Fatih Terim'den Belhanda yorumu: "Beklemediğim bir şey"

16 dakika önce

Fatih Terim maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid gibi takımlara bir plan hazırlarsınız. O plana göre de oynamaya çalışırsınız; ama burada en önemli nokta hele hele böyle seviyelerde yakaladınız mı atacaksınız. PSG, Real Madrid gibi takımlara pozisyon bulduğunuzda kaçıramazsınız. 18.

Fatih Terim'den Belhanda yorumu:

Fatih Terim maç sonunda şu ifadeleri kullandı:


"Real Madrid gibi takımlara bir plan hazırlarsınız. O plana göre de oynamaya çalışırsınız; ama burada en önemli nokta hele hele böyle seviyelerde yakaladınız mı atacaksınız. PSG, Real Madrid gibi takımlara pozisyon bulduğunuzda kaçıramazsınız. 18. dakikada1-0 geriye düştükten sonra olaylar değişebilir. Biz bu avantajı elde edemedik. Geçiş hücumlarını çok başarılı yapan bir takım demiştim. İkinci bölümde çok top kaybettik. Basit toplar kaybettik ve nitekim golü oradan yedik."


Real Madrid gibi bir takım karşısında girilebilecek tüm pozisyonlara girdik. Ne yazık ki hiçbirini atamadık. Benim bir hayalim var diye gelmiştim, bundan vazgeçmiş değilim. Böyle yürekten oynanan bir oyundan sonra diyecek bir şeyim yok.


Real Madrid'dir sizi yener, elinize, ayağınıza kadar gelmiş. Şampiyonlar Ligi seviyesinde 1 dakikada 3 net pozisyona giren takım var mı? Ama atamayan da yoktur. Bundan dolayı çok üzgünüm. Bulduğunuzu atacaksınız.


BELHANDA TEPKİLERi


Hiçbir oyuncumuzun, en azından taraftarlarımızın bilmesi gereken bir şey var ki, performansını beğenmediğimiz oyuncuya gereğini yaparız. Ali Sami Yen'de bu açıkçası, hiç alışık olmadığım, beklemediğim bir şey. Oyuncuların yuhalanması. Taraftar değil, seyirci böyle bir şey yapar. Çıkarken ne dedi bilmiyorum. Oyundan düşmeseydi, çıkarmazdım ben. Seri'nin de sarı kartı vardı. Daha bir kaç ay öncesinden şampiyon bir takımdan bahsediyoruz. Bu yuhalanma, küfür, ıslık Ali Sami Yen'de alışık olduğum bir şey değil.

Ali Sami Yen, Real Madrid, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:29 
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