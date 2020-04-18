Fatih Terim'den corona virüsü itirafı:

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim koronavirüs testinin pozitif çıkması, tedavi süreci ve taburcu olana kadar yaşadıklarını ifade etmek için 'korku' kelimesinin yetersiz kalacağı söyledi. Tecrübeli teknik adam, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda salgından dolayı tüm dünyanın çok önemli bir sınavdan geçtiğinin altını çizerken, "Kötü bir süreç geçirdik, ben de bu hastalığa yakalandım. Ancak şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik. Tedaviye hemen başladık ve şu anda iyi durumdayım, dinleniyorum. Yaşadıklarımın ardından 'korku' kelimesi hissettiklerimi açıklamamda yetersiz kalır. Hastalığı atlatıp şu anda hayatta olan İtalyan dostlarım beni çok iyi anlıyordur" şeklinde konuştu.



MERİH DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLİR



Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'la ilgili yöneltilen "Dünyanın en iyi savunmacısı olabilir mi?" sorusuna, "Bu zor ama imkansız değil. Merih bu potansiyele sahip. Dahası önünde uzun bir kariyer var. Hala kendini geliştirebilir" yanıtını veren Terim, milli futbolcuyu şu sözlerle övdü: "Merih Demiral çok yetenekli ve çok disiplinli bir futbolcu. Hem A Milli Takım hem de Juventus'ta kendisini kanıtladı. Oyun sezgisi çok yüksek ve en önemlisi çok iyi bir atlet. Oyun bilgisi, vizyonu ve kararlılığı kötü değil. Umarım en kısa süre içerisinde sakatlıktan kurtulur ve sahalara geri döner. Merih için konuşacaklarımız bu kadarla sınırlı değil.



UMARIM ADINI DAHA ÇOK DUYARIZ



Bir oyuncunun gelişiminde birlikte oynadığı takım arkadaşlarının rolü çok büyük. Merih, çok çalışarak, kendine güvenerek ve inanarak Juventus'ta da formayı kapmayı başardı. Merih'in sezgileri, boyu 1.90 olmasına rağmen hızı, atletizmi ve agresifliği en iyi nitelikleri arasında. Yeterli tekniği ve oyun bilgisi de var. Bundan sonra da azmi ve hayallerini gerçekleştirme tutkusu ile başarılı olacak. İtalya'da örnek gösterilecek bir işe imza attığını da söyleyebilirim. Umarım sakatlıktan döndükten sonra adını daha çok duyarız."



İSTANBUL 4'LÜ FİNALE DE EV SAHİPLİĞİ YAPAR



Fatih Terim, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi dörtlü final planı ve İstanbul'un buna ev sahipliği yapma olasılığı ile ilgili olarak düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "İstanbul neden olmasın? Türkiye son yıllarda spora ve spor tesislerine büyük yatırımlar yaptı. İstanbul her türlü spor etkinliğine ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Şampiyonlar Ligi dörtlü finali de İstanbul'da yapılabilir. Bu beni mutlu ve gururlu yapar."



JUVENTUS'U BURADA GÖRMEK İSTERİM



Terim organizasyondaki favorisi için ise "Futbol pek tahmin edilebilir bir oyun değil. Takımlar nasıl geri dönecek bilemiyoruz. Juventus'u İstanbul'da görmek isterim" dedi.



EN İYİ OLMAK İÇİN DİSİPLİNLİ OLMAK ŞART



Sadece Merih değil, fiziği uygun ve oyun aklı olan her sporcu 'en iyi' olmak için disiplin içinde yaşayıp çalışmalı. Zor ama imkansız değil, oyuncuya bağlı. Merih Demiral da potansiyelde. Oyununu daha da geliştirebileceği ve eksikliklerini tamamlayabileceği uzun bir kariyer var önünde.



EN OLGUN DÖNEMİNİ YAŞIYORUM



Fatih Terim "Asıl hedefiniz, 80-90 yaşına kadar Galatasaray'ın başında kalmak mı?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi: "Şu an hayallerimle ilgili konuşmak doğru değil. Bir teknik adam olarak en olgun, en üretken dönemimi geçiriyorum. Özellikle bu sezonun ikinci yarısında, tarifsiz duygular yaşadım."



HEYKELİMİ DİKMEYİN ARAZİ VERİN OKUL YAPTIRMAK İSTİYORUM



Fatih Terim ile konuşan ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport röportajın giriş yazısında deneyimli çalıştırıcı ile ilgili şu bilgiyi okuyucularıyla paylaştı: "Adana Belediye Başkanı bir gün Fatih Terim'e, 'Adana'ya senin heykelini dikmek istiyoruz' der. Hocanın cevabı; 'Benim heykelimi dikmeyin, bana bir arazi verin, oraya okul yaptırmak istiyorum' olur."



