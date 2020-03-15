Fatih Terim'den derbi sonrası açıklamalar! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'den derbi sonrası açıklamalar! - Son Dakika Spor

Fatih Terim'den derbi sonrası açıklamalar!

6 saat önce

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den derbi sonrası açıklamalar!, System.String[]

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Fatih Terim'in açıklamaları;


Niye tedirginler, tedirgin olmalarına gerek yok ki. Maçı böyle oynattıklarına göre TFF'nin bir bildiği vardır. Rahat olsunlar futbolcular, ben söylerim onlara.


Maçın içinde taraftarın olmaması ve bu süre içinde akıllarının tamamen hastalıklar, hadiselerde olması oyuncularımızın konsantre olamamalarına neden oldu ki bundan daha doğal bir şey olamaz. Onları eleştirmeyeceğim


KOLAY DEĞİL


50 bin taraftardan yoksun olmak kolay değil. Beşiktaş gibi bir rakibe karşı hem de. Mantıklı bir şey açıklayamadık oyuncularımıza. Soru soruyorlar, her taraf erteledi, FIFA ilk defa 2 ay içinde milli takıma oyuncu vermeyebilirsiniz dedi.


TUHAF BİR ŞEYLER VAR


Türkiye'de her türlü kurum ve kuruluş evlerine gönderildi, toplantılar iptal edildi. Futbol, basketbol, hentbol gibi sporlar devam ediyor. Bunlar temas oyunu. En büyük espri, Tenis Federasyonu'nun maçlarını ertelemesi 2 gece önce. Tuhaf bir şeyler var.


Çarşamba, perşembe seyircili oynanıyor ama cuma gecesi seyircisiz oynanıyor. Ben futbolun, derbilerin ruhunu geri istiyorum. Beraber her şeyi paylaştığım taraftarımı istiyorum ben.


Bizi bilgilendirmiyorlar, neden oynadığımıza dair. Korumaksa, 850 kişi görevli var burada. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var burada. Bizim gibi takım sporlarında eğer erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Birimizde çıksa..."


Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey anlam ifade etmiyor. Bizim ailemiz, canımız yok mu? İşin aktörü oyuncular, hocalar, hakemler. Bunlar olmazsa futbol oynamaz. Seyirci de var. Onlar da olmazsa hiç olmaz. Bunların hiçbirine sorulmuyor.


Canımızı dışarıda mı bulduk. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var. Buna üzülüyorum ben. Her taraf, her toplantı iptal. Evlerden devam. İyi de, derbiler böyle oynanmamalı. Hatta hiçbir maç böyle oynanmamalı.


Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:10 
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