Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Terim, Hakan Çalhanoğlu, Mohamed ve EURO 2020 konuları üzerinde durdu.

İşte Terim'in açıklamaları:

"Hakan Çalhanoğlu'nın Inter'e transferindeki güzel nokta, kaderini kendinin seçmiş olması. Inter ile zirvede olmak istiyor. Milano'da 4 yıl geçirdikten sonra şehrin bir kulübünden diğerine transfer olmasına şaşırmadım. Ülkeyi ve ligi çok iyi biliyor. En iyilerle nasıl mücadele etmesi gerektiğini de biliyor.

"HARİKA BİR SEÇİM YAPTI"

Hakan Çalhanoğlu ve Christian Eriksen, yıllar geçtikçe çok daha komple oyuncular haline geldiler ve yeni oyun tarzlarına adapte oldular. Ajax'taki yıllarında Eriksen, klasik bir 10 numaraydı. Zamanla daha uzun süre sahada kalmak için neredeyse bir orta saha oyuncusu haline geldi. Hakan, Christian Eriksen gibi İtalya'da büyük bir dönüşüm geçirdi. Taktiksel olarak çok gelişti. Inter, Eriksen sonrası için harika bir seçim yaptı. Bence her iki taraf için de çok iyi bir transfer oldu.

"MİLAN HAK ETTİĞİ YERE GELDİ"

Milan hak ettiği yere, Şampiyonlar Ligi'ne döndüğü için mutluyum. Milan'sız bir Şampiyonlar Ligi hep eksikti. Deneyimli oyunculara ek olarak çok iyi genç oyuncular aldılar. Tabii ki, Zlatan takımın lideri ama artık futbolda yaş daha az önemli. Ibrahimovic'in bu sezon da fark yaratacağına eminim.

"İKİNCİ EVİM İTALYA"

İtalya benim ikinci evimse bunun nedeni Fiorentina'dır. Sevgili dostum Cesare Prandelli ile hala yakın temas halindeyim. Ancak Fiorentina için kolay bir sezon olmadı. Herkesin geride kalan sezondan ders aldığına eminim.

"ITALIANO'YU TANIYORUM"

Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'yu Spezia'dan tanıyorum. Artık 'çok yaşlı' olan futbolcular olmadığı gibi 'çok genç' teknik direktörler diye bir kavram da yok. Umarım Italiano, Fiorentina'yı hak ettiği başarılara taşır.

"ÇALHANOĞLU EURO 2020'DE SEVİYESİNE ULAŞAMADI"

Hakan Çalhanoğlu'nun EURO 2020'deki performansı üzerine gelen soruya, Futbol, bireysel bir spor değil. Türkiye'nin turnuvadaki hayal kırıklığını bireylerin performansına bağlamak doğru değil. Hakan, sadece her zamanki seviyesine ulaşamadı ama bu değerini düşürmez. Büyük potansiyele sahip takım arkadaşları gibi, Türk Milli Takımı'na çok şey verecek.

"SERIE A YAKINDA EN İYİSİ OLACAK"

Hakan Inter'de, Antonio Conte'nin Juve ve Milan'a karşı olan mücadelesindeki önemli mirastan da faydalanabilecek. Ayrıca Mourinho'nun Roma'ya, Sarri'nin Lazio'ya gelişi, Napoli ve Atalanta! Serie A'nın yakında dünyanın en iyi ligi olabileceğine inanıyorum.

"OYUN KALİTESİ DÜŞMEDİ"

Genel olarak, EURO 2020'nin eğlenceli bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Takımların topa sahip olmaya odaklandığını gördük. Çünkü geçiş hücumları futbolda daha belirleyici hale geliyor. Bu sadece teknik bir dönüşüm değil. Aynı zamanda fiziksel de bir dönüşüm oldu. 120 dakika içerisinde birçok farklı oyun oynandı ama oyun kalitesi düşmedi.

"MOSTAFA'YI EURO 2020'YE DAVET ETTİM"

Örneğin, Mısırlı forvetim Mostafa Mohamed'i maçları benle birlikte izlemesi için davet ettim. Ona hücum oyuncularının neredeyse orta saha oyuncuları kadar koştuğunu göstermek istedim.

"İTALYA ZAFERİ HAK ETTİ"

İtalya'nın EURO 2020 zaferi hak edilmiş bir zaferdi. Arkadaşım Mancini'yi tebrik ediyorum. Sistemine sadık, birlikte oynayan gerçek ve harika bir takım ortaya çıkardı. Spinazzola, Chiesa, Chiellini ve Bonucci çok iyiydi.

"BARELLA'NIN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"

Ayrıca, Nicolo Barella'nın büyük bir hayranı olduğumu söyleyebilirim. Şimdi Hakan ile birlikte oynayacak. Inter'de çok güçlü bir oyuncuydu Barella ama EURO 2020'de çok daha yüksek bir seviyeye çıktı."