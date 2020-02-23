Fatih Terim'den Fenerbahçe derbi öncesi 'Kadıköy' mesajı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'den Fenerbahçe derbi öncesi 'Kadıköy' mesajı! - Son Dakika Spor

Fatih Terim'den Fenerbahçe derbi öncesi 'Kadıköy' mesajı!

14 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den Fenerbahçe derbi öncesi 'Kadıköy' mesajı!, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.


İşte Fatih Terim'in açıklamaları;


6'da 6 yapmamız bizim için sevindirici. Buradan alacağımız bir galibiyetle tabeladaki durumun ne olacağını oyuncularımıza anlattık. Burada oynamaya alışkınız


SON SÖZÜ OYUNCULARA SÖYLEYECEK


15-20 dakikayı baskı altına almaya çalışarak geçeceğini biliyoruz. Ona göre oyuncularımız hazırlandı ve gereken şeyler söylendi. Umarım son sözü oyuncular söyleyecek


MARIO LEMINA YORUMU


Lemina bizim için önemli bir oyuncu, geriden çıkma olarak, topla oynama olarak bizim için en önemli oyuncu. Bana sorsanız, en son sakatlanmasını istediğim oyuncu derdim.


FALCAO'YU HAZIR GÖRDÜM


Falcao'yu hazır olarak gördüğüm için böyle bir karar verdim, Adem Büyük bizim her zaman görev verebileceğimiz bir oyuncu ama Falcao tercihinde bulunduk.


Fatih Terim, Fenerbahçe, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:48 
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