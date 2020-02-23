Fatih Terim'den Fenerbahçe derbi öncesi 'Kadıköy' mesajı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.



İşte Fatih Terim'in açıklamaları;



6'da 6 yapmamız bizim için sevindirici. Buradan alacağımız bir galibiyetle tabeladaki durumun ne olacağını oyuncularımıza anlattık. Burada oynamaya alışkınız



SON SÖZÜ OYUNCULARA SÖYLEYECEK



15-20 dakikayı baskı altına almaya çalışarak geçeceğini biliyoruz. Ona göre oyuncularımız hazırlandı ve gereken şeyler söylendi. Umarım son sözü oyuncular söyleyecek



MARIO LEMINA YORUMU



Lemina bizim için önemli bir oyuncu, geriden çıkma olarak, topla oynama olarak bizim için en önemli oyuncu. Bana sorsanız, en son sakatlanmasını istediğim oyuncu derdim.



FALCAO'YU HAZIR GÖRDÜM



Falcao'yu hazır olarak gördüğüm için böyle bir karar verdim, Adem Büyük bizim her zaman görev verebileceğimiz bir oyuncu ama Falcao tercihinde bulunduk.



