Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması

Fatih Terim'in yayıncı kuruluşa yaptı açıklamalar şöyle:



'Bugün herkesin elinden geleni yaptığı bir maç oldu. Herkes formanın hakkını vermek için uğraştı. Beraber oynama kültürümüzü artırmamız lazım. En büyük eksiğimiz bu. Değişikliklere ayak uydurmamız lazım. ve böyle devam etmemiz lazım."



"İkinci yarıda bir top haricinde pozisyon vermedik. Bu sevindirici. Bunun dışında çok pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Çok geliştirmemiz lazım tabii."



Falcao'nun durumu



"Şener'in durumu büyük talihsizlik. Şener bizim için, Mariano ile beraber çok önemli bir oyuncu, hele hele Madrid gibi maçlarda çabuk oyunculara ihtiyacımız var. Uzun süre bizimle olmayabilir. Falcao en az bir 10 gün daha bizimle beraber olamayacak. Real Madrid maçında olmayacak ama orada bizimle olacak. Falcao yarın İspanya'ya gidecek, tekrar, ikinci bir tedavi süresi için. Orada kampımıza gelecek, bizi ziyaret etmeye. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid maçında da, Antep'te de hayır, oynamaz. Sonra ara var, aradan sonra olabilir."



"İspanya'da Madrid ile oynamak kolay değil, orada daha zor maç olacak. Galatasaray, Galatasaray gibi oynadığı zaman, ne olduğunu görebiliyoruz. Orada da onu sahaya koymak için elimizden geleni yapacağız ama hiç kolay olmayacak."