Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor

Yeni kanun teklifi Meclis'e geliyor! Düzenlemede esnafa can suyu olacak bir detay var

Süper Lig'de oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attıktan sonra kadro dışı kalan Marcao, 1 aylık aranın ardından takıma Lazio maçıyla geri döndü.

LUYINDAMA YEDEK KULÜBESİNE

TFF tarafından Süper Lig'de 8 maçla cezalandırılan Marcao, Fatih Terim tarafından Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio maçında ilk 11'de sahaya sürüldü. Luyindama'yı yedek kulübesine çeken Terim, ilk kez bir maçta Nelsson-Marcao ikilisine görev verdi.