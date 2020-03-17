Fatih Terim'den futbolcularına corona virüs uyarısı! 'Bekleyin...' ­ - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'den futbolcularına corona virüs uyarısı! 'Bekleyin...' ­ - Son Dakika Spor

Fatih Terim'den futbolcularına corona virüs uyarısı! 'Bekleyin...' ­

6 saat önce

Fatih Terim, corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmemiş olmasını sert bir dille eleştirirken, futbolcularına sahip çıktı.

Fatih Terim'den futbolcularına corona virüs uyarısı! 'Bekleyin...' ­, System.String[]

Fatih Terim, corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmemiş olmasını sert bir dille eleştirirken, futbolcularına sahip çıktı.


Golsüz derbinin ardından soyunma odasında öğrencilerine iki gün izin verdiğini açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sakin olun, merak etmeyin. Sağduyu galip gelecektir ve yetkililer hepimizin beklediği kararı verecektir. Siz iki gün ailenizle beraber dinlenin. Ligi, şampiyonluğu, futbolu düşünmeyin. Futbol, asla hiçbir insanın canından daha önemli değildir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, bizim ülkemizde de maçlar ertelenecektir. Bizden haber bekleyin" ifadelerini kullandı.


Fanatik'in haberine göre Terim, futbolcuların hepsiyle tek tek konuşuyor. Sık sık öğrencilerini arayıp hem onlarla hem de aileleriyle ilgili bilgi alan Fatih hoca, sağlık ekibinden salgına karşı önlemleri bir an olsun gevşetmemelerini istedi.


Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Merih Demiral'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu         
23:01
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:32:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim'den futbolcularına corona virüs uyarısı! 'Bekleyin...' ­ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]