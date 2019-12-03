Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'den Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na ziyaret
Son Dakika Spor Fatih Terim'den Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na ziyaret - Son Dakika Spor

Fatih Terim'den Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na ziyaret

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Terim ile başantrenör Sedat İncesu ve tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları bir araya geldi.

Fatih Terim'den Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na ziyaret, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Terim ile başantrenör Sedat İncesu ve tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları bir araya geldi.


Antrenmanını takip eden Fatih Terim, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızla hakikaten gurur duyuyoruz, çok iyi işler yapıyorlar. Dünyadaki ve ülkemizdeki herkesin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Ben buradaki kimseyi engelli olarak görmüyorum ya da bir engelleri olduğunu düşünmüyorum. İnsanın yeter ki kalbinde ve vicdanında bir engel olmasın, onun haricinde her türlü engel aşılır." ifadelerini kullandı.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:54 
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