Fatih Terim'den Göztepe maçı sonrası isyan; "Sınanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'den Göztepe maçı sonrası isyan; 'Sınanıyoruz' - Son Dakika Spor

Fatih Terim'den Göztepe maçı sonrası isyan; "Sınanıyoruz"

6 saat önce

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

Fatih Terim'den Göztepe maçı sonrası isyan;

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.


İşte Fatih Terim'in açıklamaları;


"Hayal kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz, sınandığımız kesin. Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz, her türlüsüne girdik. Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz ama deneniyoruz, sınanıyoruz, bu kesin."


"YERDEN KALKMAYANLAR, HAKEMLER..."


"Genel olarak hayal kırıklığı yaşıyorum. 60. dakika civarı Ömer düşünce Gassama'nın ikinci sarı kartını görmesi gerekiyordu. Oynamaya çalışan hep biz oluyoruz ama oyun çok duruyor. Yerden kalkmayanlar, içeri giren doktorlar... Buna müsade eden de hakemlerimiz."


"ALTINDAN KALKMAYI DENEYECEĞİZ"


"Tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan 1 şutumuz var. Hep dışarı atmışız. Göztepe'yi 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Biz de bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz."


"HEPİMİZ BU BEDELİ ÖDEYECEĞİZ"


Belki de en fazla bu maçta pozisyona girdik. Her türlüsüne girdik. Açıkçası hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Deneniyoruz, sınanıyoruz bu kesin. Yapacağımız tek şey, sabretmek. Sabır derken, başarmak için her zamanki gibi birlikteliğimizi sürdürmek ve çok çalışmak lazım.


"ÇEKEMEYENLER, KISKANANLAR..."


Düzgün, yapıcı eleştiriye saygıyla karşılık verdim. Ne zaman iş belden aşağı, kasıt veya altında bir şey var gibi anladığım anda kimseden çekinmeden her türlü mevkideki insan için gereğini söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Şu anda yarışıyoruz. Zaten bizim arkadaşlarımızın tarafından biliniyor. Zamanı var onların. Şu bir gerçek, futbolda dün yok. Kazanınca düşmanınız artıyor. Çekemeyenler, kıskananlar, biz niye olamıyoruz diyenler. Karşınızda sizin için kuyu kazanan biri oluyor. Seviyesi düzgün olursa, biz de bir şey elde edebilirsek hoşuma gider.


"5-1, 8-1 YENİLELİM..."


Emre Mor'un sakatlığı yok. Gripti, idmanlara çıkmadı. Ben de kadroya almadım. Bugün çıkan kadro sizce eksik kadro mu? Evet, çok sakatımız vardı. Ancak onlarla da Galatasaray kaybetti. Eksikten ziyade Göztepe'nin mücadelesi ve galibiyetini kenara itmeyelim. Başka konuları irdeleyelim bence. Kaç dakika oynadık veya kaç dakika oynanmadı? Her maçta ben bunu rica ediyorum. Oyun bu kadar durur mu arkadaş? 5-1 yenilelim. 8-1 yenilelim. Oyun bu kadar durur mu? Bu kadar yatılır ve hakem de müsade eder mi?


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Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:11 
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