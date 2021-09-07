Üye Girişi
Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor - Son Dakika

Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor

07.09.2021 16:21
Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor, System.String[]

Galatasaray'da eski yönetimin Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği Aytaç Kara'nın takımdan ayrılması an meselesi. 28 yaşındaki futbolcuya, Yeni Malatyaspor talip olurken transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen yeni transfer Aytaç Kara, takımdan ayrılma hazırlıkları yapıyor.

BURAK ELMAS, 2 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

BuSabah Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Aytaç Kara için temasa geçti. Tecrübeli oyuncunun eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Aytaç'ın Yeni Malatyaspor'a transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Abdürrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın sözleşmelerinin Burak Elmas yönetimi tarafından feshedileceği iddia ediliyor.

Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor

Galatasaray, Aytaç Kara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'ın başkent Kabil sokaklarındaki protestocu kadınları kırbaçladıkları görüntüler ortaya çıktı 16:09 Taliban'ın başkent Kabil sokaklarındaki protestocu kadınları kırbaçladıkları görüntüler ortaya çıktı Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük 16:08 Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar 15:55 İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar
Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi 15:46 Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı 15:32 Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle İETT otobüsünde kavga çıktı, şoför tekme tokat dayak yedi 15:29 Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle İETT otobüsünde kavga çıktı, şoför tekme tokat dayak yedi
Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi 15:22 Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var 15:09 En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var

Son Dakika Haberleri
16:08 Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük
16:08 DEAŞ'ın da olduğu terör gruplarına haraç verdiği söylenen Fransız çimento devi Lafarge ile ilgili belgelere ulaşıldı
16:06 Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Burak Kapacak takımdan gidiyor! Altay, genç futbolcunun transferi için devreye girdi
15:55 İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar
15:38 Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:36 Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı
15:31 Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık
15:21 Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi
15:09 En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var
14:32 El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor
Teknisyenler ölüme meydan okuyor! Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarına bakım yapıyorlar Teknisyenler ölüme meydan okuyor! Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarına bakım yapıyorlar         
16:21
DEAŞ'ın da olduğu terör gruplarına haraç verdiği söylenen Fransız çimento devi Lafarge ile ilgili belgelere ulaşıldı DEAŞ'ın da olduğu terör gruplarına haraç verdiği söylenen Fransız çimento devi Lafarge ile ilgili belgelere ulaşıldı         
16:08
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Burak Kapacak takımdan gidiyor! Altay, genç futbolcunun transferi için devreye girdi Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Burak Kapacak takımdan gidiyor! Altay, genç futbolcunun transferi için devreye girdi         
16:06
Başkan Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı         
15:54
Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık         
15:31
Karısını öldürüp kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu Karısını öldürüp kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu         
15:28
17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti 17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti         
15:22
Biri 16, diğeri de 22 yaşında iki genç koronavirüse yenik düştü Biri 16, diğeri de 22 yaşında iki genç koronavirüse yenik düştü         
14:58
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
14:32
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 16:27:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement