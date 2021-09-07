Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen yeni transfer Aytaç Kara, takımdan ayrılma hazırlıkları yapıyor.

BURAK ELMAS, 2 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

BuSabah Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Aytaç Kara için temasa geçti. Tecrübeli oyuncunun eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Aytaç'ın Yeni Malatyaspor'a transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Abdürrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın sözleşmelerinin Burak Elmas yönetimi tarafından feshedileceği iddia ediliyor.