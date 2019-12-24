Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika Spor

Fatih Terim'den imalı paylaşım

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim'den imalı paylaşım, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.


Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeni ile PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Terim twitter hesabından, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" dedi.


Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı. - İSTANBUL

Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:43 Kaynak: İHA
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