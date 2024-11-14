Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var - Son Dakika
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Futbol

Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var

Fatih Terim\'den Kerem Aktürkoğlu\'na mesaj var

Fatih Terim, sosyal medya hesabından Benfica forması giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili paylaşım yaptı. Eski öğrencisi olan Kerem'in kendisine gönderdiği formayı paylaşan Terim, "Aslan evlat, yolun hep açık olsun" ifadelerini kullandı.

14.11.2024 16:30
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Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ASLAN EVLAT"

Milli yıldızın kendisine gönderdiği imzalı formayı paylaşan Fatih Terim, "Aslan evlat, yolun hep açık olsun" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun Terim'e gönderdiği formada ise, "Çok değerli Fatih hocama saygılarımla" sözleri yer aldı.

KEREM: FATİH HOCANIN YERİ AYRI

Kerem, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Fatih Terim'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söylemişti. 26 yaşındaki futbolcu, "Fatih Hoca'nın yeri ayrıdır futbolda. Bana kimse inanmazken, bana inancıyla, güvenciyle beni başka seviyeye geleceğime inandırdı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın en iyi hücumcularından biri olduğumu söyledi. Her konuşmamızda bunu söyler. Sen unutuyorsan, ben unutmuyorumu vurgulamak için yapar. Onun için bendeki yeri çok farklıdır" demişti.

BENFICA RAKAMLARI

Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Kerem, Portekiz temsilcisinde çıktığı 11 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim, Galatasaray, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa dilek:
    Türkiyenin tek büyüğü galatasaraydır 53 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Kerem sen kendini ne sanıyorsun 2 39 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Faiz lobisi 5 9 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Seçil erzan oleyy 2 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kerem ,İki sezon önce 3. liğ de futbolcu iken , çalışması azmi sayesinde bulunduğu yeri hazmedemeyen dahası Kerem'i çekemeyen vasıfsız elemanlar var yorumlarda. Ama size de hak veriyorum "Kedi ulaşamayacağı ete pis " dermiş. 2 0 Yanıtla
  • Adem Özyıldırım:
    Fatih terim Allah aşkına şu çocuğa karışma ismini bile zikretme bırak zirvesine çıksın 0 1 Yanıtla
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