Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan cevabı Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan ile ilgilenmedikleri yönündeki açıklamasına katılmadığını söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, Başkan Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemde olmadığını açıklaması ile ilgili olarak, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Gündem dışı diyorsunuz, ben onu kullanmam. Nedenine gelince de Galatasaray'a hizmet etmişse, altyapısından yetişmişse, giderken Galatasaray'a birçok para kazandırmışsa ben o cümleyi kurmaktan imtina ediyorum açıkçası." diye konuştu.

Arda Turan'ın bugüne kadar Galatasaray'a geleyim diye bir dilekte bulunmadığını kaydeden Terim şunları söyledi:

"Sadece Arda'nın özelinde değil. Arda olmaz bir başkası olur. Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben bu cümleyi kurmam. Galatasaray'a hizmet etmiş, açıkladığım vasıfları olan oyuncular için kurmam. Antalya maçından sonra açık yüreklilikle duygularımı ifade ettim. Orada da çok özenle seçtim düşüncelerimi. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda'nın, Fatih Terim-Arda Turan kişiliklerinin ayrı, futbolcu ile teknik direktör durumunun ayrı olduğunu ifade ettim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben Galatasaray'a hizmet etmiş hiçbir kişiye bu cümleyi kurmam. Bir tespit yapmam gerekiyor, Arda, Allah yukarıda bir defa 'Ben Galatasaray'a geleyim', mukavele için veya başka imza için herhangi bir dilekte bulunmadı. Böyle bir isteği hiç olmadı. Ben de kimseye ne alın ne almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır. Bu tespiti de yapmak lazım."

Onyekuru'nun transferi

Yeni transfer Henry Onyekuru'nun sarı-kırmızılı takıma hücumda çeşitlilik kazandıracağını kaydeden Terim, "Sezon başı istemiştik. Alamadık veya vermediler diyelim. Şimdi bizle başladı. Atakta çeşitlilik, atak repertuvarımızın genişlemesi adına Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün görüşmelere başlandığını açıkladığı Marcelo Saracchi'ye de değinen deneyimli teknik adam, "O da bizim takibimizde olan genç, yetenekli bir oyuncu. Biz de o düşünceyle aldık. Umarım öyle olur. O da yarın gelecek. Hem bugünü hem de yarını planlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılı takıma geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili konuşan Terim şunları kaydetti:

"Birçok haber yapılıyor. Açıkçası üzgünüm. Bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Araştırıyorum, bulursam da ne olacağını tahmin ediyorsunuz. Çünkü Galatasaray'ın aleyhine bu işler. Örnek vereyim, dün Onyekuru ile antrenman öncesi görüştük. Samimice söylüyorum 70 numara giyeceğini bilmiyordum. Benden evvel bilen var. Bazıları yalan, abartı, yanlış. Mesela biz Galatasaray'a geldiğimizde yüzde 55, 60'tı. Şimdi yüzde 80, 90 yanlış. Ama 10-15 var ki doğru. Bu da içeriden veriliyor. Ben numarasını bilmiyordum. Önemli olan şu; haberler Galatasaray'a zarar veriyor mu, vermiyor mu. Ben buna bakarım. Bazı şeyler Galatasaray'a zarar veriyor. Bize bakan muhabir bilmeyecek, başkaları bilecek, nasıl olacak bu iş. Ben, alanlara bir şey demiyorum. Hiçbir zaman da bir şey demedim, alanları tebrik ederim. Bu bir maharettir, meziyettir ama Galatasaray'a zarar ise itiraz ederim. Araştırıyoruz, bulacağım da inşallah. Bulduğum zaman da eğer gerekirse paylaşacağım. O yüzden Diagne konusundan hareketle şu ana kadar bir defa zaten biz dün kadro açıklandıktan sonra Diagne'nin kadroda olmadığını öğrendik. Galatasaray'ın yabancı sayısı, bulunduğu konum şu anda Galatasaray ile Brugge arasındaki mukaveledeki şartlar şu an öyle bir şey gerektirmiyor. İleride yani 2 Şubat son listeyi verme tarihimiz olduğuna göre bu tarihe kadar zamanımız var. Başka gelişmeler de olacak. Ümit ederim biz bundan sonra böyle Galatasaray'a zarar verecek özellikle transferde her şeyin gizli kalması gereken bir dönemde rakamsal olarak size zararının yanı sıra oyuncuyu alamama tehlikesi ile karşı karşıya olduğunuz bu rekabet döneminde bir başkasından önce haber vereceğim diye davranılması hiç hoş değil."

Yönetimden 10 numara talebi olmadığını söyleyen Terim, "Spesifik olarak bir 10 numara istiyorum diye bir talepte bulunmadım ama elimizde ne varsa, yapabilecek gücümüz ne ise bunun en birincisi de ekonomikti. 2,5 sene daha cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. Allah'a şükür hep beraber iyi gidiyoruz ama şartlar bizim önümüze bir şey çıkarırsa ona göre hareket ederiz." şeklinde konuştu.

"Galatasaray'da hep ikinci yarı farklı oldu"

Ligin ikinci yarısı öncesinde bir arada çalışmalarının bir avantaj olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'da hep ikinci yarı farklı oldu. Benim en büyük güvenim şu, beraber çalışma imkanımız var. Avusturya'ya neredeyse genç takımla gittik. Onun acısını da çektik. Haftada 3 maç da oynamayacağız. Daha diri, daha beraber çalışmış her şeyi iyi anlamış bir takım olacağız. Yeni yılı kutlarken son maçımızdan sonra fazla da bir şey söyleyemedik ama baktığımızda Galatasaray'ın nasıl oynaması gerektiğinden bazı işaretler, örnekler gördük diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor"

Kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Terim, "Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor, orada bir değişiklik yok. Ben öyle özür bekleyen bir insan değilim. Arkadaşlarından dilemesi kafi. Orada bir değişiklik yok. 2 Şubat'a kadar her şey olabilir. Bundan bütün Galatasaraylılar emin olabilir. Birçok sebepten dolayı bize çok büyük hizmet etmiş, bizimle olmasından zevk aldığımız, hoşlandığımız arkadaşlarımızla ayrılabiliyorsunuz ama hizmetlerini hiçbir zaman yadsımayacağımız, her şey için de teşekkür edeceğimiz birçok ayrılık da olacak. Galatasaray buraları kendine hizmet eden insanlara vefalı şekilde uğurlayarak davranacaktır." diye konuştu.

Nzonzi'nin kiralık sözleşmesinin feshedilmesinin gündemde olmadığını söyleyen Terim, "Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok yabancı sayısından. Şu anda neden öyle bir şey yapalım ki? Böyle bir şey söz konusu değil. Ay sonuna doğru yaklaşırken kafamızdaki projeleri yapamamışsak her şeyi yapabiliriz. Makul olan, Galatasaray'ın lehine olan her şeyi yaparız." diyerek sözlerini tamamladı.